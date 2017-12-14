Россия и Саудовская Аравия подписали "дорожную карту" по мирному атому

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Саудовский Научный центр атомной и возобновляемой энергетики имени короля Абдаллы и госкорпорация "Росатом" подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии, сообщила пресс-служба Росатома.

Со стороны Саудовской Аравии документ подписал Махер Абдалла Алодан, руководитель направления по атомной энергетике Научного центра атомной и возобновляемой энергетики имени короля Абдаллы, с российской стороны — Евгений Пакерманов, президент "Русатом Оверсиз" (входит в "Росатом"), ответственной за продвижение российских атомных технологий на зарубежных рынках.

Дорожная карта включает в себя ряд шагов, необходимых для осуществления программы реализации сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, которая была подписана 5 октября 2017 года в Москве в рамках исторического визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда.

В соответствии с программой, Россия и Саудовская Аравия намерены сотрудничать в области реакторов малой и средней мощности, которые могут использоваться как для выработки энергии, так и для опреснения морской воды. Стороны также планируют приступить к совместной работе в сфере подготовки персонала для национальной ядерной программы Саудовской Аравии и развития ее ядерной инфраструктуры. Россия и Саудовская Аравия также оценят перспективы сооружения на территории Королевства центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна.