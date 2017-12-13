"Росатом" подписал с Иорданией меморандум по малым ядерным реакторам

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" подписала с Комиссией по атомной энергии Иордании (КАЭИ) меморандум о взаимопонимании по изучению возможности использования малых модульных ядерных реакторов для энергетики Иордании, сообщил один из ведущих мировых информационных ресурсов по атомной энергии журнал Nuclear Engineering International.

Как отмечает издание, меморандум был подписан 9 декабря. В свою очередь, иорданское информационное агентство Petra сообщило, что документ подписали председатель КАЭИ Халед Тукан и президент компании "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом) Евгений Пакерманов.

В ноябре нынешнего года КАЭИ подписала аналогичные меморандумы с британской Rolls-Royce и американской X-energy.

Ранее в ноябре заместитель председателя КАЭИ Камаль Арадж в ходе ежегодной встречи в рамках Международной рамочной системы для сотрудничества в области атомной энергии (IFNEC) в Париже сообщил, что Иордания проводит технико-экономическое обоснование сооружения малых модульных реакторов (ММР) для производства электроэнергии и опреснения воды.

По критериям МАГАТЭ, к энергетическим реакторам малой мощности относятся установки мощностью менее 300 МВт. Малые модульные реакторы (ММР) — установки, которые могут быть построены независимо друг от друга или в виде модулей в большем комплексе, с добавлением мощности постепенно, по мере необходимости.

У малых модульных реакторов есть ряд преимуществ перед традиционными атомными энергоблоками большой мощности. Строительство ММР идет быстрее и не требует больших вложений, что позволяет снизить финансовые риски и облегчить приток инвестиций в это направление атомной энергетики. Кроме того, модульная конструкция позволяет гибко подходить к выбору величины мощностей АЭС.

Также энергоблоки на базе ММР кроме выработки электроэнергии могут опреснять и очищать воду и производить тепловую энергию. Еще одно преимущество ММР заключается в том, что ядерное топливо в них можно загружать один раз в несколько лет или сразу на весь срок эксплуатации, что значительно упрощает их обслуживание.