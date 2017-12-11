Проект постройки Россией АЭС в Египте переходит к практической реализации

МОСКВА/КАИР, 11 дек — РИА Новости. Проект строительства с участием России первой в Египте АЭС "эд-Дабаа" выходит на этап практической реализации. В понедельник в Каире были подписаны акты о вступлении в силу контрактов по этому проекту, ставших рекордной сделкой в истории мировой атомной отрасли.

В присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси эти документы подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер.

По словам Путина, при реализации этого проекта Египет не только получит атомную электростанцию, но и доступ к самым современным и безопасным технологиям.

В Египте строительство и эксплуатацию будущей атомной станции называют стратегически важными для своей экономики и промышленности.

Планы по проекту

В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух на берегу Средиземного моря четыре атомных блока ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующих самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Российская сторона будет производить ядерное топливо и поставлять его в течение всего жизненного цикла атомной станции. Это позволит обеспечить конкурентоспособную стоимость электроэнергии в Египте на протяжении 60 лет. Также Росатом проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисе АЭС "эд-Дабаа" на протяжении первых 10 лет работы станции. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Кроме того, Росатом окажет египетским партнерам помощь в развитии ядерной инфраструктуры, увеличит уровень локализации производства оборудования и услуг для проекта, обеспечит поддержку в повышении общественной приемлемости атомной энергетики. Подготовка будущих работников АЭС будет проходить как в России, так и в Египте. В Россию в ближайшие несколько лет будут направлены сотни студентов для прохождения обучения по ядерным специальностям.

Планируется, что сооружение АЭС "эд-Дабаа" станет толчком к дальнейшему промышленному развитию Египта: в процессе строительства будут задействованы десятки египетских компаний. При строительстве первого блока египетской атомной станции уровень локализации производства оборудования и услуг составит не менее 20%. При сооружении следующих блоков этот показатель возрастет.

Рекордная сделка

Генеральный директор Росатома назвал подписанные контракты по АЭС "эд-Дабаа" рекордной сделкой в истории мировой атомной отрасли.

"Общая стоимость всех четырех контрактов составляет десятки миллиардов долларов США — это также и крупнейшее несырьевое экспортное соглашение за всю историю России", — отметил Лихачев.

"По масштабам влияния на российско-египетские отношения проект можно сравнить, наверное, только со строительством в свое время Асуанской плотины", — подчеркнул Лихачев.

Россия предложила своим египетским партнерам уникальное комплексное соглашение, охватывающее весь жизненный цикл атомной станции, то есть 70-80 лет, добавил глава Росатома. "Сегодня Росатом — единственная в мире компания, способная предоставить заказчикам полный комплекс услуг в области мирного атома. Развитие атомной энергетики Египта также важно и для российской экономики — десятки предприятий Росатома получат значительный заказ и возможность подтвердить мировому сообществу преимущества российских атомных технологий", — сообщил Лихачев.

Он напомнил, что в основе соглашений о строительстве станции и о межправительственном кредите заложено 85% финансирования всего объема строительства за счет российского кредита, остальные 15% — за счет средств египетской стороны.

Самая передовая АЭС в Африке

АЭС "эд-Дабаа" станет самой передовой атомной станцией на африканском континенте, считает эксперт Аналитического центра МГИМО МИД РФ Леонид Гусев.

"Египет заинтересован в строительстве атомной станции, потому что она даст большие объемы электроэнергии. Рост энергопотребления в этой арабской стране составляет 4-7% в год, а запасы газа не в состоянии удовлетворить все потребности", — сказал Гусев РИА Новости.

"Идея о строительстве АЭС в Египте зреет уже давно: Комиссия по атомной энергии была создана в этой стране еще в 1955 году. У страны есть опыт использования исследовательских ядерных реакторов. То есть можно сказать, что египтяне осознают все плюсы от использования атомной энергии", — добавил эксперт.

По словам Гусева, Россия предложила Египту "суперсовременный референтный проект, сочетающий активные и пассивные системы безопасности".

Для России этот контракт привлекателен тем, что это в первую очередь экспансия высокотехнологичного российского продукта на зарубежном рынке, а проект АЭС "эд-Дабаа" станет крупнейшим в российско-египетском экономическом сотрудничестве, отметил Гусев. "Более того, российская атомная станция станет передовой на континенте", — подчеркнул он.

Сейчас на территории Африки эксплуатируется единственная АЭС — атомная станция "Куберг", расположенная в ЮАР. Она состоит из двух энергоблоков суммарной мощностью около 1900 МВт.

"Росатом четко следует своей стратегии по увеличению числа зарубежных заказов и продвижению отечественных технологий на мировой арене. Благодаря строительству новых атомных энергоблоков будут заняты работой проектные институты, инжиниринговые компании, машиностроительные заводы. При этом потребность в российской продукции и услугах сохранится и после окончания строительства: в годы эксплуатации атомной станции (а это 60-80 лет) Росатом будет обеспечивать реакторы топливом, предоставлять услуги по сервису и ремонту", — сказал эксперт.

Преимущества для Египта

Население Египта — крупнейшей арабской страны — увеличилось до 95 миллионов человек, согласно последней переписи населения в 2017 году. За последние 30 лет рост населения составил 96,5%. Считается, что такие темпы роста съедают любые усилия по развитию страны из-за дисбаланса ресурсов и численности населения.

Египтяне исторически живут лишь на незначительной части территории своей страны — в долине и дельте Нила с их плодородными землями. Остальные территории по-прежнему заселены мало или не используются вовсе.

Власти страны намерены реализовать масштабные планы по строительству новых городов, а том числе на побережье Средиземного и Красного морей, а также новую административную столицу близ Каира. Но без нового большого источника энергии при этом никак не обойтись.

Доля атомной энергии, которую будет производить первая в Египте АЭС "эд-Дабаа", в общем энергетическом балансе страны к 2035 году составит 8%, сообщил в интервью РИА Новости официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза.

"К 2035 году доля возобновляемой энергии в общем энергобалансе должна возрасти до 42%. Порядка 33% будет приходиться на использование технологии "чистого угля", 17% — природный газ, и 8% — на атомную энергию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, такой оптимальный для Египта энергобаланс прописан в разработанной стратегии перспективного развития энергетического сектора страны до 2035 года.

Айман Хамза добавил, что атомный кластер в эд-Дабаа также в будущем получит свое развитие. "На электростанции в эд-Дабаа всего предусмотрено размещение восьми ядерных реакторов. На первом этапе будет построено четыре реактора, мощность каждого составит 1200 МВт. На следующем этапе запланированы переговоры о строительстве еще четырех реакторов", — пояснил представитель Минэнерго.

Строительство АЭС позволит в перспективе обеспечить электроэнергией промышленные и другие объекты Египта в условиях экономических реформ и грандиозных планов по развитию национальной экономики, в свою очередь заявил в интервью РИА Новости член комитета по обороне и национальной безопасности парламента Египта генерал Яхья аль-Кидвани.

"Несомненно, энергетика, в особенности электрическая — насущная необходимость и составляющая успеха усилий по развитию и достижению прогресса для любой страны. Атомная станция в эд-Дабаа начнется со строительства четырех атомных реакторов мощностью 4800 МВт. Это серьезные мощности, которые дополнят уже имеющиеся, поступающие от Асуанской ГЭС. У государства также есть планы по развитию и других источников энергии (ветряной, солнечной, тепловой). Эти мощности необходимы для развития промышленности, сельского хозяйства, других областей экономики, и тут нам без атомной энергетики уже не справиться", — сказал депутат.

В свою очередь, член комитета по энергетике парламента Египта Аль-Бадри Ахмед Дэйф в беседе с РИА Новости отметил, что "вступление Египта в "ядерный клуб" по мирному использованию атомной энергии обеспечит стране чистую энергию с низкими издержками, что позволит сэкономить миллиарды долларов, поможет развивать египетскую экономику и даст толчок к развитию атомных исследований".

Давняя мечта, которая сбывается

Развитие атомной энергетики — давняя мечта египетского народа, отметил аль-Кидвани. "Египет с 50-х годов прошлого века (еще со времен президента Гамаля Абдель Насера, который выстроил хорошие отношения с Советским Союзом) начал мечтать о мирном использовании атомной энергии. Однако ситуация на Ближнем Востоке, арабо-израильская борьба не позволили этим планам реализоваться в то время", — пояснил аль-Кидвани.

По словам египетского политика, парламентарии уверены в правильности выбора России в качестве партнера при осуществлении данного проекта.

"Парламент Египта полностью уверен, что все меры, которые были предприняты в рамках подготовки этого проекта, были тщательно выверены с экономической и законодательной точек зрения, не противоречат международным условиям и соглашению о нераспространении ядерного оружия. Мы полностью поддерживаем этот проект и его финансовые условия по российскому кредитованию", — подчеркнул депутат.

Атомная станция принесет пользу не только Египту, но странам Ближнего Востока и Северной Африки, а также России, отметил аль-Кидвани.

"Излишки электроэнергии будут экспортироваться через сети с Саудовской Аравией, также идут переговоры с Грецией о строительстве линии между двумя странами. Экспорт может осуществляться и в другие страны. Станция "эд-Дабаа" принесет пользу не только Египту, но и внесет вклад в развитие соседних стран, в особенности стран Северной Африки", — сказал собеседник агентства.

Аль-Кидвани выразил мнение, что проект "эд-Дабаа" будет одинаково выгоден и Египту, и России. "Я считаю, что Египет и Россия одинаково заинтересованы в реализации этого проекта. Египет покроет потребности в электроэнергии в условиях расширения планов по развитию, освоению 1,5 миллиона феддан пустынных земель, а также привлечению иностранных инвестиций. Россия всегда заявляла, что стремится к развитию и процветанию всех стран мира. А такие масштабные проекты как раз способствуют достижению этой цели, а также несут и другие выгоды", — подчеркнул депутат.

Обеспечение безопасности АЭС

Россия предложила для строительства АЭС "эд-Дабаа" самый передовой проект атомной электростанции, соответствующий всем современным стандартам надежности и безопасности, сообщил РИА Новости президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", группы компаний ASE Валерий Лимаренко. Проект АЭС "эд-Дабаа" был разработан АО "Атомпроект" (Санкт-Петербург, входит в группу ASE).

Он напомнил, что атомные энергоблоки типа ВВЭР считаются одними из самых надежных и безопасных в мире. "Эффективность реакторов ВВЭР доказана их успешной эксплуатацией — более 1400 реакторо-лет безаварийной работы", — подчеркнул Лимаренко.

Референтным (эталонным) для египетской атомной станции стал проект Ленинградской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200, относящимися к самому передовому поколению реакторных установок "3+". "Буквально на днях на первом блоке ЛАЭС-2 был начат этап физического пуска. Энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 мы будем строить в разных странах", — сказал Лимаренко.

"Проект АЭС "эд-Дабаа" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности: они проектируются в соответствии с российской нормативной базой, учитывают рекомендации и требования МАГАТЭ. Кроме этого, в проекте учтены и выполняются "постфукусимские" требования и ряд дополнительных требований, связанных с безопасностью", — отметил собеседник агентства.

Безопасность АЭС "эд-Дабаа" будет обеспечена за счет последовательной реализации концепции так называемой эшелонированной защиты, не допускающей выхода радиоактивных материалов в окружающую среду, сообщил Лимаренко. В проекте предусмотрены четыре активных независимых канала систем безопасности, дублирующие друг друга, а также комбинация пассивных систем безопасности, работа которых обусловлена только законами физики и не зависит от "человеческих" факторов, добавил он.

Египет способен обеспечить внешнюю безопасность будущей атомной станции, в свою очередь заявил РИА Новости Яхья аль-Кидвани.

"Обеспечение безопасности национальных проектов такого масштаба в Египте осуществляется вооруженными силами с суши, земли и воздуха. Асуанская ГЭС, Суэцкий канал охраняются военными. Египет способен обеспечить безопасность любых важных объектов. К примеру, в ходе строительства второго русла Суэцкого канала были привлечены к работе порядка 3 тысяч иностранных специалистов, их охрана была обеспечена на высоком уровне", — сказал аль-Кидвани.

Российская сторона будет участвовать в обеспечении безопасности района атомной электростанции с помощью космических спутников, сообщил РИА Новости член комитета по энергетике парламента Египта Аль-Бадри Ахмед Дэйф.

Собеседник агентства также выразил уверенность, что безопасность станции будет обеспечена Египтом на самом высоком уровне. "Стандарты безопасности также контролируются на международном уровне. Уровень обеспечения безопасности подобных объектов в Египте очень высокий. Египетская армия с ее современным вооружением способна обеспечить такую тотальную безопасность", — сказал он.