Россия предложила Египту самый безопасный проект АЭС, сообщили в Росатоме

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия предложила для строительства первой в Египте АЭС "Эд-Дабаа" самый передовой проект атомной электростанции, соответствующий всем современным стандартам надежности и безопасности, сообщил РИА Новости президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

В понедельник в Каире прошло подписания актов о вступлении в силу коммерческих контрактов по этому проекту. В присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси эти документы подписали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер.

Проект АЭС "Эд-Дабаа" был разработан АО "Атомпроект" (Санкт-Петербург, входит в группу ASE).

"Сделанный в свое время нашими египетскими партнерами выбор российского проекта для строительства своей первой АЭС говорит о надежности и универсальности технологий, которые Россия уже давно успешно применяет как у себя, так и в других странах, а том числе в странах-новичках в атомной энергетике", — сказал Лимаренко РИА Новости.

Сейчас речь идет о строительстве новой атомной станции в достаточно сложных природных условиях Северной Африки. "Но мы давно строим атомные энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР в разных регионах мира — в Китае, Иране, Индии", — отметил Лимаренко.

Он напомнил, что атомные энергоблоки типа ВВЭР считаются одними из самых надежных и безопасных в мире. "Эффективность реакторов ВВЭР доказана их успешной эксплуатацией — более 1400 реакторо-лет (совокупная продолжительность использования всех реакторов данного типа — ред.) безаварийной работы", — подчеркнул Лимаренко.

Референтным (эталонным) для египетской атомной станции стал проект Ленинградской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200, относящимися к самому передовому поколению реакторных установок "3+". "Буквально на днях на первом блоке ЛАЭС-2 был начат этап физического пуска. Энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 мы будем строить в разных странах", — сказал Лимаренко.

"Проект АЭС "Эд-Дабаа" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности: они проектируются в соответствии с российской нормативной базой, учитывают рекомендации и требования МАГАТЭ. Кроме этого в проекте учтены и выполняются "постфукусимские" требования и ряд дополнительных требований связанных с безопасностью", — отметил собеседник агентства.

Безопасность АЭС "Эд-Дабаа" обеспечивается за счет последовательной реализации концепции так называемой эшелонированной защиты, не допускающих выхода радиоактивных материалов в окружающую среду, сообщил Лимаренко. В проекте предусмотрены четыре активных независимых канала систем безопасности, дублирующие друг друга, а также комбинация пассивных систем безопасности, работа которых обусловлена только законами физики и не зависит от "человеческих" факторов, добавил он.