Первый блок АЭС "эд-Дабаа" планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Первый энергоблок АЭС "эд-Дабаа", которая будет построена с участием России, планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, говорится в сообщении департамента коммуникаций госкорпорации "Росатом".

В понедельник в Каире генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС "эд-Дабаа".

Подписание состоялось в присутствии президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух на берегу Средиземного моря четыре блока ВВЭР-1200 АЭС "эд-Дабаа" и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции. Это позволит обеспечить конкурентоспособную стоимость электроэнергии в Египте на протяжении 60 лет. Также Росатом проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисе АЭС "Эль Дабаа" на протяжении первых 10 лет работы станции. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

В рамках реализации проекта сооружения АЭС "эд-Дабаа" Росатом также окажет египетским партнерам помощь в развитии ядерной инфраструктуры, увеличит уровень локализации, обеспечит поддержку в подготовке национальных кадров и повышении общественной приемлемости атомной энергетики.

Подготовка будущих работников АЭС будет проходить как в России, так и в Египте. В Россию в ближайшие несколько лет будут направлены сотни студентов для прохождения обучения по ядерным специальностям.

Ожидается, что сооружение АЭС "эд-Дабаа" станет толчком к дальнейшему промышленному развитию Египта: в процессе строительства будут задействованы десятки египетских компаний. При строительстве первого блока египетской атомной станции уровень локализации составит не менее 20%. При сооружении следующих блоков этот показатель увеличится.