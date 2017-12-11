Эксперт: Росатом построит в Египте самую передовую в Африке АЭС

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Первая в Египте атомная электростанция "эд-Дабаа", которая будет построена с участием России, станет самой передовой АЭС на африканском континенте, считает эксперт Аналитического центра МГИМО МИД РФ Леонид Гусев.

В понедельник в Каире прошло подписания актов о вступлении в силу коммерческих контрактов по этому проекту.

В присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси эти документы подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер.

В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух на берегу Средиземного моря четыре блока ВВЭР-1200 АЭС "эд-Дабаа" и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции. Это позволит обеспечить конкурентоспособную стоимость электроэнергии в Египте на протяжении 60 лет. Также Росатом проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисе АЭС "эд-Дабаа" на протяжении первых 10 лет работы станции. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

"Египет заинтересован в строительстве атомной станции, потому что она даст большие объемы электроэнергии. Рост энергопотребления в этой арабской стране составляет 4-7% в год, а запасы газа не в состоянии удовлетворить все потребности", — сказал Гусев РИА Новости.

"Идея о строительстве АЭС в Египте зреет уже давно: Комиссия по атомной энергии была создана в этой стране еще в 1955 году. У страны есть опыт использования исследовательских ядерных реакторов. То есть можно сказать, что египтяне осознают все плюсы от использования атомной энергии", — добавил эксперт.

По словам Гусева, Россия предложила Египту "суперсовременный референтный проект, сочетающий активные и пассивные системы безопасности".

Для России этот контракт привлекателен тем, что это в первую очередь экспансия высокотехнологичного российского продукта на зарубежном рынке, а проект АЭС "эд-Дабаа" станет крупнейшим в российско-египетском экономическом сотрудничестве, отметил Гусев. "Более того, российская атомная станция станет передовой на континенте", — подчеркнул он.

"Росатом четко следует своей стратегии по увеличению числа зарубежных заказов и продвижению отечественных технологий на мировой арене. Благодаря строительству новых атомных энергоблоков будут заняты работой проектные институты, инжиниринговые компании, машиностроительные заводы. При этом потребность в российской продукции и услугах сохранится и после окончания строительства: в годы эксплуатации атомной станции (а это 60-80 лет) Росатом будет обеспечивать реакторы топливом, предоставлять услуги по сервису и ремонту", — сказал эксперт.