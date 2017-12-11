Депутат: проект АЭС в эд-Дабаа выгоден как Египту, так и странам региона

КАИР, 11 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Атомная электростанция в районе эд-Дабаа на Средиземном море принесет пользу не только Египту, но странам Ближнего Востока и Северной Африки, а также России, заявил в интервью РИА Новости член комитета по обороне и национальной безопасности парламента Египта генерал Яхья аль-Кидвани.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Египет в понедельник принял участие в церемонии подписания актов о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство при российском участии первой в Египте атомной электростанции в районе эд-Дабаа на Средиземном море.

"Излишки электроэнергии будут экспортироваться через сети с Саудовской Аравией, также идут переговоры с Грецией о строительстве линии между двумя странами. Экспорт может осуществляться и в другие страны. Станция эд-Дабаа принесет пользу не только Египту, но и внесет вклад в развитие соседних стран, в особенности стран Северной Африки", — сказал собеседник агентства.

Аль-Кидвани выразил мнение, что проект эд-Дабаа будет одинаково выгоден и Египту и России. "Я считаю, что Египет и Россия одинаково заинтересованы в реализации этого проекта. Египет покроет потребности в электроэнергии в условиях расширения планов по развитию, освоению 1,5 миллиона феддан пустынных земель, а также привлечению иностранных инвестиций. Россия всегда заявляла, что стремится к развитию и процветанию всех стран мира. А такие масштабные проекты как раз способствуют достижению этой цели, а также несут и другие выгоды", — подчеркнул депутат.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.