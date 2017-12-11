Российско-египетские контракты по проекту АЭС "эд-Дабаа" вступили в силу

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Россия и Египет в понедельник в Каире подписали акты о вступлении в силу контрактов по проекту строительства с участием РФ первой египетской АЭС "Эд-Дабаа", передает корреспондент РИА Новости.

В присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси эти документы подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер. Тем самым создана правовая основа для начала практической реализации проекта строительства АЭС "Эд-Дабаа".

В 2008 году Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2015 году в Каире стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эд-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым "постфукусимским "стандартам безопасности.