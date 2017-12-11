Глава РАН рассказал, как заказы от Росатома помогают академической науке

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Заказы со стороны госкорпорации "Росатом" по высокотехнологичным проектам оказывают серьезную финансовую помощь российским академическим научным институтам, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев в интервью корпоративному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".

История сотрудничества академической науки и атомной отрасли началась во времена советского атомного проекта. Ученые Академии наук внесли огромный вклад в создание отечественного ядерного оружия и мирной атомной энергетики. Сергеев отметил несколько направлений сотрудничества РАН и Росатома в настоящее время.

"Во-первых, традиционно академические институты выполняют большой объем работ для проектов Росатома. Это проекты в области ядерной энергетики, ускорительной и лазерной техники. Это направление для РАН важно не только потому, что оно интересно, но и потому, что высокотехнологичные заказы от Росатома — это серьезная финансовая поддержка для академических институтов в условиях сокращения государственного финансирования науки", — сказал Сергеев.

Во-вторых, ученые РАН совместно со специалистами институтов Росатома занимаются и фундаментальными исследованиями, добавил Сергеев.

В-третьих, они совместно создают технологии, востребованные в народном хозяйстве. "Ведь РАН — это не только фундаментальная наука. Она с недавних пор объединяет три академии: естественнонаучную, сельскохозяйственную и медицинскую. РАМН ориентирована, прежде всего, на прикладные исследования, и с учеными Росатома мы создаем приборы для ядерной медицины, новые методы диагностики и лечения", — пояснил Сергеев.

По словам главы РАН, еще одним направлением сотрудничества Академии наук и Росатома стало совместное участие в так называемых "меганаучных" проектах в области ядерной физики, физики высоких энергий, лазерной физики.

"Росатом выступает поставщиком оборудования для крупных установок, центров фундаментальной науки, которые строятся в стране. Я очень рад, что атомная госкорпорация заняла такую активную позицию. От этого всем сплошные плюсы. Росатом сейчас загружает свои производственные мощности за счет высокотехнологичных заказов, а в будущем получит возможность вести исследования на уникальных установках", — сказал Сергеев.

"Для государства реализация меганаучных проектов — возможность развернуть утечку мозгов в обратную сторону. На такие установки к нам поедут работать ведущие ученые со всего мира", — добавил глава РАН.

По словам Сергеева, "перспективы сотрудничества РАН и Росатома очень богатые". "Но за последние годы и РАН, и атомная отрасль сильно изменились, и, конечно, сейчас необходимо пересмотреть наши взаимоотношения", — отметил Сергеев и сообщил, что начата разработка нового меморандума о сотрудничестве между Академией наук и атомной госкорпорацией. "Думаю, он будет готов до конца года", — сказал Сергеев.