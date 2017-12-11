Россия и Египет подпишут акты по проекту строительства АЭС "эд-Дабаа"

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Акты о вступлении в силу генерального контракта на строительство с участием России первой в Египте АЭС "эд-Дабаа" и контракта на поставку ядерного топлива для будущей атомной станции будут подписаны в понедельник в присутствии глав государств Владимира Путина и Абдель Фаттаха Ас-Сисси.

"11 декабря в присутствии лидеров будут подписаны акты о вступлении в силу Генерального контракта и контракта на поставку ядерного топлива", — говорится в материалах к рабочему визиту Путина в Египет.

Там также отмечается, что укрепление торгово-экономических связей и строительства АЭС "эд-Дабаа" станут центральной темой повестки дня переговоров.

В 2008 году Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2015 году в Каире стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "эд-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым "постфукусимским "стандартам безопасности.