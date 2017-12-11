При строительстве AЭС "Аккую" задействуют около 10 тысяч человек

АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Около 10 тысяч человек будут участвовать в строительстве АЭС "Аккую" по проекту РФ в провинции Мерсин на юге Турции, на постоянной основе на станции будут работать 3,5 тысячи человек, сообщил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

Накануне Дёнмез вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым принял участие в церемонии начала сооружения первоочередных объектов АЭС "Аккую".

"В строительстве АЭС "Аккую" будет задействовано 10 тысяч человек, а после ввода в эксплуатацию здесь на постоянной основе будет трудиться 3500 человек, большинство из которых — граждане Турции", — цитирует пресс-служба проектной компании "Аккую Нуклеар" Дёнмеза. По его словам, АЭС "Аккую" внесет значимый вклад в рост благосостояния жителей южных провинций страны.

Отмечается, что 2 декабря была завершена подготовка основания фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №1 станции. К работам была привлечена турецкая компания, которая завершила их выполнение точно по графику. "Помимо строительных работ на площадке продолжаются мероприятия по мониторингу окружающей среды: на регулярной основе отслеживаются сейсмологические и метеорологические параметры, состояние подземных вод и морской среды. Все работы по сооружению АЭС "Аккую" ведутся согласно турецкому законодательству, при непосредственном участии и согласовании Турецкого агентства по атомной энергии", — сообщила пресс-служба компании "Аккую Нуклеар".

Отмечается, что при реализации проекта открываются значительные возможности для турецких поставщиков. "По предварительным оценкам, турецкая сторона сможет выполнить порядка 35-40% от всех работ по сооружению АЭС "Аккую", что эквивалентно сумме в 6-8 миллиардов долларов. Более 350 турецких компаний подали заявки на включение в список потенциальных поставщиков, первые из них уже получили заказы по подготовке инфраструктуры АЭС. На сегодняшний день общая численность персонала на площадке составляет более 300 человек, из которых 90% граждане Турции, привлеченные к работам из близлежащих населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты инженерно-технических служб с высокой квалификацией приглашены на работу из турецких компаний, которые строили крупнейшие энергетические и промышленные объекты в Турции.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.