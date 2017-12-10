В России испытали новый метод контроля надежности работы ядерных реакторов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Разработанный в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (Москва) новый метод неразрушающего контроля состояния ядерных реакторов, который дает возможность заранее "увидеть" процессы развития дефектов в конструкционных материалах этих установок, успешно испытан на импульсном реакторе ИБР-2, работающем в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне, сообщили РИА Новости в МИФИ.

Речь идет о разработанном в лаборатории ElphysLAB НИЯУ МИФИ электрофизическом методе неразрушающего контроля — так называемой сканирующей контактной потенциометрии. Этот метод обеспечивает эффективную диагностику реакторного оборудования, гарантируя надежность результатов измерений в условиях, приближенным к рабочим условиям эксплуатации ядерных материалов.

Как отмечают в МИФИ, одно из главных преимуществ метода контактной потенциометрии заключается в том, что датчики измерительной системы имеют очень малые линейные размеры (порядка 1-2 миллиметров), поэтому могут быть размещены практически в любом труднодоступном месте, в том числе на сварных швах стыковых соединений. Кроме того, применение новой технологии дает возможность получить информацию о начальных стадиях зарождения и развития трещин, а также других дефектов в конструкционных материалах, из которых изготовлен реактор.

"С помощью метода сканирующей контактной потенциометрии мы можем не только найти зародышевые усталостные трещины в реакторной стали, а еще и предсказать — где и когда они могут появиться. Так, в ходе испытаний мы обнаружили зародышевую усталостную трещину в реакторной стали размером до 100 микрометров на глубине двух миллиметров, причем за три часа до разрушения образца", — отметил аспирант кафедры конструирования приборов и установок НИЯУ МИФИ Абу Газал Айман Ахед, который проводил испытания в Дубне, и чьи слова цитирует пресс-служба МИФИ.

По словам руководителя лаборатории ElphysLAB НИЯУ МИФИ доцента Виталия Сурина, методом сканирующей контактной потенциометрии уже заинтересовались на предприятиях атомной отрасли, его успешные испытания проведены на Ростовской АЭС. В настоящее время идет подготовка к получению международного патента, отметили в МИФИ.