В России испытали новый метод контроля надежности работы ядерных реакторов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Разработанный в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (Москва) новый метод неразрушающего контроля состояния ядерных реакторов, который дает возможность заранее "увидеть" процессы развития дефектов в конструкционных материалах этих установок, успешно испытан на импульсном реакторе ИБР-2, работающем в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне, сообщили РИА Новости в МИФИ.
Как отмечают в МИФИ, одно из главных преимуществ метода контактной потенциометрии заключается в том, что датчики измерительной системы имеют очень малые линейные размеры (порядка 1-2 миллиметров), поэтому могут быть размещены практически в любом труднодоступном месте, в том числе на сварных швах стыковых соединений. Кроме того, применение новой технологии дает возможность получить информацию о начальных стадиях зарождения и развития трещин, а также других дефектов в конструкционных материалах, из которых изготовлен реактор.
По словам руководителя лаборатории ElphysLAB НИЯУ МИФИ доцента Виталия Сурина, методом сканирующей контактной потенциометрии уже заинтересовались на предприятиях атомной отрасли, его успешные испытания проведены на Ростовской АЭС. В настоящее время идет подготовка к получению международного патента, отметили в МИФИ.