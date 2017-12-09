Запуск проекта АЭС "Аккую" пройдет в Турции в воскресенье

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото

АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Церемония начала практической реализации проекта АЭС "Аккую" пройдет в воскресенье в турецкой провинции Мерсин с участием главы Росатома Алексея Лихачева и главы Минэнерого Турции Берата Албайрака, сообщил РИА Новости пресс-секретарь проектной компании "Аккую Нуклеар" Мурат Фырат.

"Церемония начала практической реализации проекта "Аккую", выражающейся в старте строительно-монтажных работ на первоочередных объектах на площадке будущей станции, состоится завтра с участием нашего министра энергетики и главы Росатома", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что речь идет не о начале полноценного сооружения АЭС, а о подготовке строительства энергоблоков.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.