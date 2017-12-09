Росатом пояснил планируемую очистку своего предприятия "Маяк" от радиации

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Объявленный предприятием госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) конкурс на очистку радиоактивно-загрязненного участка своей территории связан с выполнением давно запланированных мероприятий в рамках ФЦП, сообщил РИА Новости представитель Росатома Андрей Иванов.

В пятницу ряд СМИ сообщил об этом конкурсе, объявленном "Маяком".

"Мероприятие федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года" (ФЦП ЯРБ-2) по реабилитации территорий радиохимического завода "Маяка" включено в перечень мероприятий, утвержденных постановлением правительства от 19 ноября 2015 года №1248. Работы запланированы давно, с момента принятия правительством этой ФЦП", — сказал Иванов.

Он пояснил, что загрязнение территории радиохимического завода связано с его деятельностью в 1940-1970-х годах, прежде всего с последствиями взрыва ёмкости хранения высокорадиоактивных отходов в 1957 году.

"В течение 2016 года силами предприятия Росатома "РосРАО" в рамках государственного контракта были выполнены работы по радиационному обследованию территории завода. На основе исходных данных специалистами госкорпорации было сформировано техническое задание на проведение в течение 2018 года реабилитации одного из загрязнённых участков. Площадь участка составляет 30 тысяч квадратных метров. Основные работы по реабилитации запланированы с мая 2018 года", — сказал Иванов.

"Мы продолжаем работу по ликвидации советского ядерного наследия. "Росатом" успешно реализовал работы в рамках первой федеральной целевой программы (ФЦП-1), в ней были работы по ликвидации радиоактивного озера Карачай на "Маяке". Теперь приступаем к без преувеличения историческим мероприятиям, которые связаны с известной на весь мир печальной вехой в деятельности "Маяка", — добавил представитель Росатома.

По словам Иванова, любой желающий может убедиться, что новые работы по реабилитации загрязненных территорий "Маяка" были запланированы давно.

"Больше года на сайте программы ФЦП ЯРБ-2 выложен план закупок, в том числе и эти работы. Если кто-то теперь попытается, после выводов межведомственной комиссии по "Маяку" представить, что это работы связанные с рутением-106, то это уже указание не на непрофессионализм, а на прямую заинтересованность", — добавил Иванов.

Ранее в пятницу межведомственная комиссия, занимавшаяся проверкой радиационной обстановки на "Маяке", официально объявила, что предприятие непричастно к повышению уровня радиоактивного изотопа рутения-106, наблюдавшемуся минувшей осенью в воздухе над Россией и рядом европейских стран; на "Маяке" не происходило ничего, что стало бы причиной этой ситуации.