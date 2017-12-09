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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом пояснил планируемую очистку своего предприятия "Маяк" от радиации

12:2809.12.2017
(обновлено: 12:52 09.12.2017)
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкРабота Производственного объединения Маяк. архивное фотоРабота Производственного объединения Маяк. архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Объявленный предприятием госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) конкурс на очистку радиоактивно-загрязненного участка своей территории связан с выполнением давно запланированных мероприятий в рамках ФЦП, сообщил РИА Новости представитель Росатома Андрей Иванов.

Учения имитирующие ЧС на объекте атомной отрасли ПО Маяк. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Спутник вряд ли мог стать причиной выброса рутения-106, заявил эксперт
В пятницу ряд СМИ сообщил об этом конкурсе, объявленном "Маяком".

"Мероприятие федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года" (ФЦП ЯРБ-2) по реабилитации территорий радиохимического завода "Маяка" включено в перечень мероприятий, утвержденных постановлением правительства от 19 ноября 2015 года №1248. Работы запланированы давно, с момента принятия правительством этой ФЦП", — сказал Иванов.

Он пояснил, что загрязнение территории радиохимического завода связано с его деятельностью в 1940-1970-х годах, прежде всего с последствиями взрыва ёмкости хранения высокорадиоактивных отходов в 1957 году.

"В течение 2016 года силами предприятия Росатома "РосРАО" в рамках государственного контракта были выполнены работы по радиационному обследованию территории завода. На основе исходных данных специалистами госкорпорации было сформировано техническое задание на проведение в течение 2018 года реабилитации одного из загрязнённых участков. Площадь участка составляет 30 тысяч квадратных метров. Основные работы по реабилитации запланированы с мая 2018 года", — сказал Иванов.

"Мы продолжаем работу по ликвидации советского ядерного наследия. "Росатом" успешно реализовал работы в рамках первой федеральной целевой программы (ФЦП-1), в ней были работы по ликвидации радиоактивного озера Карачай на "Маяке". Теперь приступаем к без преувеличения историческим мероприятиям, которые связаны с известной на весь мир печальной вехой в деятельности "Маяка", — добавил представитель Росатома.

Карта обнаружения рутения в Европе, составленная Институтом ядерной и радиационной безопасности Франции
© AP Photo / INRS
Рабочая группа выяснит причины повышения уровня рутения-106 в атмосфере
По словам Иванова, любой желающий может убедиться, что новые работы по реабилитации загрязненных территорий "Маяка" были запланированы давно.

"Больше года на сайте программы ФЦП ЯРБ-2 выложен план закупок, в том числе и эти работы. Если кто-то теперь попытается, после выводов межведомственной комиссии по "Маяку" представить, что это работы связанные с рутением-106, то это уже указание не на непрофессионализм, а на прямую заинтересованность", — добавил Иванов.

Ранее в пятницу межведомственная комиссия, занимавшаяся проверкой радиационной обстановки на "Маяке", официально объявила, что предприятие непричастно к повышению уровня радиоактивного изотопа рутения-106, наблюдавшемуся минувшей осенью в воздухе над Россией и рядом европейских стран; на "Маяке" не происходило ничего, что стало бы причиной этой ситуации.

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Ядерные технологии
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Vladimir Vladimirov
Слова, слова, слова, поговорят и забудут. Надо же, ждали столько лет, когда нефтяные доходы позволяли осуществить это затратное мероприятие. А сейчас с каких щей, на какие шиши это будут делать? Сейчас, когда страна болтается из кризиса в кризис. Сейчас, в период длительной рецессии.
15:03
09.12.2017
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zaharov_a.n1945
Ликвидация "советского ядерного наследия". Собралась публика. В ларёк торговать не пошёл, а там твоё место.
14:59
09.12.2017
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Сергей Гутарев
Пора весь радиоактивный материал загружать в ракету и отправлять в космос, далее автоматический полет на солнце. Лучше потратить деньги на ракеты, зато очистим Землю от радиоактивных материалов НАВСЕГДА!
14:20
09.12.2017
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Deli Deli
И в 2017
12:41
09.12.2017
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Руст Нестеров
Совпадение ? Не думаю ...(с)
12:32
09.12.2017
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