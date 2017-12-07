Участие Индии в постройке второй очереди АЭС "Куданкулам" возрастет

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек — РИА Новости. Доля индийских специалистов в строительстве второй очереди (энергоблоки №№3 и 4) АЭС "Куданкулам" возрастет по сравнению с их участием в строительстве первой очереди этой станции, сообщил РИА Новости директор по проектам в Индии Группы компаний ASE (входит в состав госкорпорации "Росатом") Владимир Ангелов.

"Участие индийских специалистов возрастет в соответствии с увеличенной зоной ответственности индийской стороны по отношению к обязательствам по 1 и 2 блоку. Это касается и строительно-монтажных работ, и проектирования, и поставок оборудования", — заявил Ангелов.

АЭС "Куданкулам" — крупнейший объект российско-индийского экономического сотрудничества. С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции. В конце июня нынешнего года состоялась церемония заливки первого бетона в плиту основания здания реакторного отделения третьего энергоблока АЭС "Куданкулам", знаменующая собой начало строительных работ на площадке сооружения второй очереди (энергоблоки 3 и 4) этой атомной электростанции.

Во вторник источник в Индийской корпорации по атомной энергии (ИКАЭЛ) сообщил РИА Новости, что первые два блока АЭС "Куданкулам" вышли на полную проектную мощность, генерируя суммарно 2000 МВт энергии для электросети Южной Индии. Как отметил собеседник, таким образом "Куданкулам", оснащенная самыми передовыми технологиями безопасности, "стала самой мощной АЭС в Индии и во всей Южной Азии".

Генеральный подрядчик (в части инжиниринга, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (обе компании входят в группу ASE).

На сегодняшний день в составе группы компаний ASE и в качестве генподрядчика "Атомстройэкспорт" занимается реализацией проектов сооружения в Индии АЭС "Куданкулам" (вторая очередь — два энергоблока), в Иране — АЭС "Бушер-2" (два энергоблока), в Белоруссии (также два энергоблока), в Венгрии — АЭС "Пакш-2" (два энергоблока), в Китае — АЭС "Тяньвань" (вторая очередь — два энергоблока), в Турции — АЭС "Аккую" (четыре энергоблока), в Бангладеш — АЭС "Руппур" (два энергоблока), АЭС "Эль-Дабаа" в Египте (четыре энергоблока) и АЭС "Ханхикиви" в Финляндии (один энергоблок).