На Ростовской АЭС начата загрузка ядерного топлива в реактор нового блока

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реактор нового энергоблока №4 начата на Ростовской АЭС, сообщило управление информации и общественных связей концерна "Росэнергоатом".

Тем самым начат этап физического пуска энергоблока. В программу этого этапа входят загрузка ядерного топлива, начало управляемой ядерной реакции и вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности с проведением всех необходимых измерений. В процессе физического пуска определяются характеристики, необходимые для эксплуатации реактора.

За этапом физического пуска следует этап энергетического пуска, на котором начинается выдача новым атомным блоком электроэнергии в сеть.

Ростовская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом", расположена на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию в сентябре 2015 года. На блоке №4 также будет эксплуатироваться реактор ВВЭР-1000.