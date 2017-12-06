"Росатом" начал производство оборудования для турецкой АЭС "Аккую"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Предприятия машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" приступили к производству оборудования для АЭС "Аккую", которая будет строиться в Турции с участием России.
По итогам инспекционных проверок на предприятиях "Атомэнергомаша" "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область) и "Петрозаводскмаш" (Петрозаводск) эксперты Агентства по атомной энергии Турции (ТАЕК) одобрили запуск изготовления оборудования для АЭС "Аккую".
"Атоммаш" и "Петрозаводскмаш" приступили к входному контролю и механической обработке деталей оборудования длительного цикла изготовления реакторной установки для турецкой атомной станции", — говорится в сообщении "Атомэнергомаша".
Предприятиями "Атомэнергомаша" будут изготовлены реакторы, парогенераторы, насосные агрегаты, системы защиты, трубопроводы, турбины, трубопроводная арматура, насосное, теплообменное и другое оборудование для АЭС "Аккую".
В октябре нынешнего года проектная компания "Аккую Нуклеар", отвечающая за реализацию проекта АЭС "Аккую", получила от ТАЕК ограниченное разрешение на строительство атомной станции. Это разрешение — первый этап на пути к получению лицензии на строительство АЭС, выдача которой ожидается в первой половине 2018 года.