На площадке строительства БелАЭС проходит комплексная проверка

МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Комплексная проверка проводится на площадке сооружения Белорусской атомной электростанции (АЭС), сообщается в среду на сайте Госатомнадзора республики.
В Госатомнадзоре отметили, что комплексной проверкой охвачены 19 организаций, работающих на площадке Белорусской АЭС, включая эксплуатирующую организацию (Государственное предприятие "Белорусская АЭС") и генерального подрядчика (АО "Атомстройэкспорт").
По данным ведомства, в проверке участвуют представители семи надзорных органов. "При ее проведении Госатомнадзору будет оказана консультативная помощь со стороны постоянной миссии европейских экспертов, которая работает в Белоруссии с 2015 года в рамках проекта международной технической помощи Европейской комиссии", — отмечается в сообщении.
Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.
Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.