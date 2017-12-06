На площадке строительства БелАЭС проходит комплексная проверка

МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Комплексная проверка проводится на площадке сооружения Белорусской атомной электростанции (АЭС), сообщается в среду на сайте Госатомнадзора республики.

"В период с 27 ноября по 27 декабря на площадке сооружения Белорусской АЭС надзорными органами проводится комплексная проверка. Основной целью второй по счету в текущем году комплексной проверки является оценка эффективности действующих систем управления и контроля качества организаций, осуществляющих лицензируемые виды деятельности на площадке сооружения Белорусской АЭС", — говорится в сообщении.

В Госатомнадзоре отметили, что комплексной проверкой охвачены 19 организаций, работающих на площадке Белорусской АЭС, включая эксплуатирующую организацию (Государственное предприятие "Белорусская АЭС") и генерального подрядчика (АО "Атомстройэкспорт").

По данным ведомства, в проверке участвуют представители семи надзорных органов. "При ее проведении Госатомнадзору будет оказана консультативная помощь со стороны постоянной миссии европейских экспертов, которая работает в Белоруссии с 2015 года в рамках проекта международной технической помощи Европейской комиссии", — отмечается в сообщении.

Как подчеркивает ведомство, особенность комплексных проверок заключается в том, что в них одновременно участвуют сразу несколько надзорных органов. "Это позволяет получить одномоментную полную картину обеспечения безопасности Белорусской АЭС по инспектируемым вопросам с учетом многих аспектов, связанных между собой и влияющих друг на друга", — отмечается в сообщении.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.