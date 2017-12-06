Срок работы судов, обслуживающих атомные ледоколы, планируется продлить

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" намерена продлить до 2025 года срок эксплуатации трех своих уникальных судов технологического обслуживания атомных ледоколов — плавучих технических баз "Имандра" и "Лотта", а также теплохода для жидких радиоактивных отходов "Серебрянка", следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Предприятие Росатома ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) организовало открытый конкурс на выполнение научно-исследовательских работ по теме продления срока эксплуатации ядерных установок этих судов.

"Продление назначенного срока эксплуатации ядерных установок судов атомного технического обслуживания ПТБ "Имандра", ПТБ "Лотта" и спецсистем теплохода "Серебрянка" позволит эксплуатировать эти суда по прямому назначению до 2025 года", — отмечается в техническом задании.

Согласно техзаданию, до апреля 2018 года предстоит разработать частные программы и методики комплексного обследования систем, важных для безопасности ядерных установок судов атомного технического обслуживания, а также разработать методики определения и обоснования остаточного ресурса этих систем. До конца 2018 года надо будет провести такое комплексное обследование, и по его результатам подготовить отчет.

Плавучие технические базы были созданы в свое время в связи с необходимостью выполнять специфичные, ответственные и сложные операции по обслуживанию атомных энергетических установок, особенно для перезарядке реакторов атомных ледоколов. Также они предназначались для транспортировки отработавшего ядерного топлива, жидких и твердых радиоактивных отходов и передачи их на переработку или захоронение.

Плавтехбаза "Имандра" проекта 1948 была спроектирована в ЦКБ "Айсберг" и построена на Балтийском заводе в 1980 году. ПТБ "Лотта" была построена в 1960 году как лесовоз "Павлин Виноградов", а в 1984 судно было переоборудовано в плавучую техническую базу для хранения отработавшего ядерного топлива, название судна было изменено на "Лотта".

Теплоход "Серебрянка" в 1974 году стал первым судном для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Для хранения и транспортировки этих отходов по проекту КБ "Вымпел" на базе корпуса сухогруза типа "Кишинев" был построен единичный специальный транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для обслуживания атомных ледоколов. В 2009 году специалисты КБ разработали проект дооборудования данного судна, предусматривающий возможность приема, временного хранения, транспортировки и выдачи жидких радиоактивных отходов, погрузки/разгрузки отработавших тепловыделяющих сборок в контейнеры.