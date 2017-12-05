Рогозин подтвердил ввод плавучей атомной станции на Чукотке в 2019 году

Артур Чилингаров, Дмитрий Рогозин и Георгий Полтавченко на форуме Арктика: настоящее и будущее. 5 декабря 2017

Артур Чилингаров, Дмитрий Рогозин и Георгий Полтавченко на форуме Арктика: настоящее и будущее. 5 декабря 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин подтвердил ввод в эксплуатацию в 2019 году головного атомного ледокола "Арктика", а также плавучей атомной теплоэлектростанции "ПАТЭС" на Чукотке.

"В 2019 году мы планируем ввести в эксплуатацию… атомный ледокол "Арктика", а до 2021 — и два серийных ледокола. В том же 2019 году должна заработать уникальная плавучая атомная станция на Чукотке", — сказал Рогозин на 7-ом международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Петербурге во вторник.

Рогозин отметил, что технологиями, которые использовались при строительстве ПАТЭС, уже заинтересовались многие страны, в числе которых Китай. "Этой технологией интересуются многие страны, в том числе КНР", — отметил он.

Форум, посвященный развитию Арктики, открылся в понедельник в Санкт-Петербурге и будет проходить три дня.

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