Ростехнадзор разрешил запустить два новых атомных энергоблока

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Комиссия Ростехнадзора выдала лицензию на эксплуатацию ядерных установок двух новых российских атомных энергоблоков — блока №1 Ленинградской АЭС-2 и блока №4 Ростовской АЭС, подтвердив тем самым их готовность к физическому пуску (загрузке ядерного топлива) в декабре текущего года, сообщил департамент информации и общественных связей концерна "Росэнергоатом".
Ввод в эксплуатацию будет проводиться поэтапно и начнется с завоза на площадку первого пускового комплекса тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом. После процедуры входного контроля кассеты с топливом будут загружены в активную зону реактора, дав старт этапу физического пуска энергоблока.
Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС. В составе ЛАЭС-2 будут эксплуатироваться энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Ввод в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 намечен на 2018 год.
Ростовская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом", расположена на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года. На блоке №4 также будет эксплуатироваться реактор ВВЭР-1000.