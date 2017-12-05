Ростехнадзор разрешил запустить два новых атомных энергоблока

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Комиссия Ростехнадзора выдала лицензию на эксплуатацию ядерных установок двух новых российских атомных энергоблоков — блока №1 Ленинградской АЭС-2 и блока №4 Ростовской АЭС, подтвердив тем самым их готовность к физическому пуску (загрузке ядерного топлива) в декабре текущего года, сообщил департамент информации и общественных связей концерна "Росэнергоатом".

"Получение лицензии Ростехнадзора означает, что оба энергоблока полностью готовы к вводу в эксплуатацию: строительно-монтажные и пусконаладочные работы, испытания оборудования и технологических систем проведены качественно и в объеме, необходимом для начала физпуска", — поясняется в сообщении.

Ввод в эксплуатацию будет проводиться поэтапно и начнется с завоза на площадку первого пускового комплекса тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом. После процедуры входного контроля кассеты с топливом будут загружены в активную зону реактора, дав старт этапу физического пуска энергоблока.

В программу физического пуска входят загрузка в реактор ядерного топлива и вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности с проведением всех необходимых измерений. В процессе физпуска определяются характеристики активной зоны, необходимые при эксплуатации реактора. После завершения этапа физического пуска на обоих энергоблоках начнется решающая стадия пусковых операций — энергетический пуск.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС. В составе ЛАЭС-2 будут эксплуатироваться энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Ввод в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 намечен на 2018 год.

Ростовская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом", расположена на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года. На блоке №4 также будет эксплуатироваться реактор ВВЭР-1000.