Минпромторг поддержал идею серийного выпуска атомных ледоколов "Лидер"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Минпромторг РФ поддерживает идею серийного строительства атомных ледоколов "Лидер", сообщил глава ведомства Денис Мантуров журналистам в ходе международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

"Пока до конца проект (атомного ледокола "Лидер") в части финансирования не согласован, но мы уже понимаем, что разработку самого проекта мы ведем за счет нашей госпрограммы развития судостроения… Что касается (перспектив), мы совместно с "Росатомом" ведем работу по внебюджетным источникам в части строительства серии, поскольку один ледокол не имеет смысла строить. Это будет дорого и экономически неэффективно", — сказал Мантуров.

Глава Минпромторга не исключил возможности привлечения к финансированию серийного строительства ледоколов типа "Лидер" банков и других внебюджетных источников.

Ранее, в октябре, директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщал, что решение правительства России о строительстве самого мощного в мире атомного ледохода "Лидер" ожидается в течение ближайших месяцев. Он допустил, что строительство "Лидера" может осуществляться в альянсе с крупными компаниями, осваивающими арктические месторождения.

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