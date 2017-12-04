Росатом построит лабораторию по изучению хранения опасных РАО

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в 2018 году начнет строительство в Нижне-Канском гранитоидном массиве в Красноярском крае уникальной подземной исследовательской лаборатории, результаты работы которой будут необходимы для обоснования строительства в этом регионе подземного пункта окончательного захоронения (ПЗРО) наиболее опасных радиоактивных отходов (РАО).

Об этом сообщил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов Росатома Олег Крюков.

"В 2018 году начнется строительство наземных объектов подземной исследовательской лаборатории. К 2025 году мы планируем завершить строку и перейти к опытно-исследовательским работам", — сказал Крюков в интервью корпоративному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".

Поиск площадки под создание этого пункта захоронения наиболее опасных, высокоактивных радиоактивных отходов 1 и 2 класса был начат в начале 1990-х годов. В результате многочисленных исследований была выбрана площадка в Нижне-Канском массиве, представляющем собой очень надежный природный барьер безопасности. Учитывая опыт по созданию таких объектов за рубежом, было принято решение сначала построить подземную исследовательскую лабораторию для тщательного изучения свойств массива и подтверждения безопасности создания пункта захоронения именно в этом месте.

Решение о возможности строительства ПЗРО 1 и 2 классов в Нижне-Канском массиве будет приниматься только после проведения всех исследований и анализа их результатов.

По такому сценарию идут работы и за рубежом, отметил он. Во Франции подобная лаборатория уже действует, в 2016 году был принят законодательный акт о начале строительства такого ПЗРО 1 и 2 классов. В Финляндии в 2015 году была выдана лицензия на сооружение такого пункта.