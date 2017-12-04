Росатом осваивает переработку ядерного топлива АЭС западного образца

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала освоение технологий переработки ядерного топлива АЭС западного образца, сообщил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов Росатома Олег Крюков.
Переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) — высокотехнологичный процесс, направленный на минимизирование радиационной опасности ОЯТ, безопасную утилизацию неиспользуемых компонентов, выделение полезных веществ и обеспечение их дальнейшего использования. Росатом в настоящее время создает в РФ инфраструктуру для переработки тепловыделяющих сборок (ТВС) любого типа.
"Начали эксперимент с наиболее распространенным видом ТВС для реакторов западного дизайна — с квадратным сечением", — сообщил Крюков в интервью корпоративному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".
Он напомнил, что топливные сборки "ТВС-Квадрат" такой же конструкции разработаны топливной компанией Росатома ТВЭЛ, они проходят испытания на некоторых атомных энергоблоках за рубежом.
"К тому времени, когда ТВЭЛ начнет промышленные поставки, у нас будет готовое решение по переработке "ТВС-Квадрата", — отметил Крюков.
Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — так же, как и сборки, применяемые в реакторах PWR. Также в 2016 году ТВЭЛ заключил соглашение с американской Global Nuclear Fuel-Americas о совместной работе по выводу "ТВС-Квадрат" на рынок топлива для АЭС в США.