Росатом осваивает переработку ядерного топлива АЭС западного образца

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала освоение технологий переработки ядерного топлива АЭС западного образца, сообщил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов Росатома Олег Крюков.

Переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) — высокотехнологичный процесс, направленный на минимизирование радиационной опасности ОЯТ, безопасную утилизацию неиспользуемых компонентов, выделение полезных веществ и обеспечение их дальнейшего использования. Росатом в настоящее время создает в РФ инфраструктуру для переработки тепловыделяющих сборок (ТВС) любого типа.

"Начали эксперимент с наиболее распространенным видом ТВС для реакторов западного дизайна — с квадратным сечением", — сообщил Крюков в интервью корпоративному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".

Он напомнил, что топливные сборки "ТВС-Квадрат" такой же конструкции разработаны топливной компанией Росатома ТВЭЛ, они проходят испытания на некоторых атомных энергоблоках за рубежом.

"К тому времени, когда ТВЭЛ начнет промышленные поставки, у нас будет готовое решение по переработке "ТВС-Квадрата", — отметил Крюков.

В 2016 году ТВЭЛ заключил первый коммерческий контракт на поставки в Швецию с 2021 года своего топлива "ТВС-Квадрат", созданного с целью выхода на рынок топлива для реакторов типа PWR, работающих на западных АЭС.

Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — так же, как и сборки, применяемые в реакторах PWR. Также в 2016 году ТВЭЛ заключил соглашение с американской Global Nuclear Fuel-Americas о совместной работе по выводу "ТВС-Квадрат" на рынок топлива для АЭС в США.