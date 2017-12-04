На Урале комбинат Росатома начал выпуск приборов для разведки нефти

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Одно из ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (ЗАТО Лесной, Свердловская область) начало производство импортозамещающих нейтронных генераторов для целей геофизической разведки, сообщила пресс-служба предприятия.

Генераторы нейтронов используют в процессе разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений с помощью ядерно-физических методов исследования скважин. Среди этих методов особую роль играют так называемые импульсные нейтронные методы каротажа, которые, благодаря высокой проникающей способности нейтронов и вторичного гамма-излучения, могут успешно применяться там, где обычные методы геофизического исследования скважин малоэффективны. В настоящее время актуальным является производство генераторов нейтронов и другого оборудования в рамках импортозамещения.

"На комбинате "Электрохимприбор" выпущена первая серия многофункциональных генераторов нейтронов МФНГ-601. В настоящее время новая для предприятия продукция гражданского назначения проходит ресурсные испытания, которые продлятся до середины января", — говорится в сообщении предприятия. Отмечается, что "Электрохимприбор" готов выпускать генераторы под конкретные виды месторождений и нарастить объемы их производства до 100 штук в год.

"Электрохимприбор" — уникальный производственно-технологический комплекс, главная деятельность которого направлена на безусловное исполнение государственного оборонного заказа по обеспечению России ядерным арсеналом, гарантирующим проведение политики ядерного сдерживания. Предприятие также выпускает продукцию для нефтегазового, электроэнергетического комплексов и геофизических организаций, производит медицинскую технику и обладает технологией получения 210 изотопов 47 химических элементов.