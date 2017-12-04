Росатом построит в Египте хранилище отработавшего ядерного топлива

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" АО "Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности" (ФЦЯРБ) заключило контракт на строительство в Египте пристанционного хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для будущей АЭС "эд-Дабаа", сообщил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов Росатома Олег Крюков.

"Хранилище будет оснащено двухцелевыми (транспортно-упаковочными) контейнерами, которые были разработаны по заказу ФЦЯРБ", — сказал Крюков в интервью корпоративному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".

Специалисты отмечают, что двухцелевые контейнеры, предназначенные как для транспортировки, так и для хранения отработавшего ядерного топлива, понадобятся для зарубежных проектов Росатома по строительству АЭС, заказчики которых еще не сформировали стратегию обращения с ОЯТ. В таких странах (к их числу относится и Египет) понадобится накопительная площадка для контейнеров. Из них затем будет формироваться партия для отправки в Россию на предприятие по переработке ОЯТ.

В сентябре нынешнего года ФЦЯРБ совместно с рядом других предприятий Росатома завершили испытания по транспортировке отработавшего ядерного топлива реактора ВВЭР-1000 в контейнере нового поколения ТУК-141О. Конструкция этого контейнера отвечает всем современным международным и российским нормам и правилам перевозки отработавшего ядерного топлива. Эти контейнеры могут применяться для транспортировки и хранения ОЯТ реакторов ВВЭР-1200, которые будут эксплуатироваться и на АЭС "эд-Дабаа".

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.