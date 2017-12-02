Росэнергоатом пока не планирует размещать майнинг-ферму на ЛАЭС

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Оператор российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом") в настоящее время не ведет переговоры о проектировании или строительстве майнинговых ферм на базе Ленинградской АЭС, сообщил РИА Новости источник в Росэнергоатоме.

Ранее ряд СМИ сообщил, что уже есть первые компании-претенденты на запуск майнинг-фермы для производства криптовалюты на территории Ленинградской АЭС, энергоблоки которой будут выводиться из эксплуатации, и что правительство Ленобласти уже подготовило предварительный проект администрирования работы будущей фермы.

Майнинг-ферма представляет собой компьютерные мощности, спроектированные под решение определенных вычислительных задач.

"В настоящее время госкорпорация "Росатом" и концерн "Росэнергоатом" не планируют и не проводят никаких переговоров с партнерами по сооружению или размещению майнинговых ферм на мощностях Ленинградской АЭС в городе Сосновый Бор", — сказал собеседник агентства.

"Госкорпорация "Росатом" ранее рассматривала обращение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на имя президента страны по вопросу создания дата-центра, который мог бы быть использован и для майнинга крипто-кода на площадке Ленинградской АЭС. Пока специалисты-атомщики считают нецелесообразным и небезопасным размещение оборудования сторонних организаций и их сотрудников в зданиях и сооружениях выводимого блока Ленинградской АЭС", — отметил источник.

По его словам, главный аргумент атомщиков заключается в том, что начало процедуры вывода из эксплуатации энергоблока №1 Ленинградской АЭС намечено на конец декабря 2018 года, и что в настоящий момент проект по выводу только прорабатывается, поэтому довольно трудно определить его сроки.

"Но можно уверенно сказать, что полный объем технических мероприятий по выводу из эксплуатации займет продолжительное время. Кроме того, до сих пор на этапе вывода из эксплуатации находятся блоки другого типа, а как поведут себя блоки с реакторами типа РБМК с учетом их конструктивных особенностей, пока точно сказать сложно. Нужна детальная проработка и анализ предварительных итогов проекта по выводу из эксплуатации, что возможно не ранее 2021-2022 годов", — сказал собеседник агентства.

"Кроме того, такие потенциальные проекты в Ленинградской области в настоящее время экономически невыгодны, поскольку полная цена на электроэнергию в Ленинградской области на 50-70% выше чем, например, в соседней энергоизбыточной Мурманской области", — добавил он.

Ленинградская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом". Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС. В составе ЛАЭС-2 будут эксплуатироваться энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Ввод в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 намечен на 2018 год.