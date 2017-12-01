В МАГАТЭ рассказали о большом вкладе Росатома в работу атомного агентства

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российская государственная корпорация "Росатом" вносит большой вклад в работу Международного агентства по атомной энергии по многим направлениям, в том числе по вопросам безопасного развития мирного атома в мире и создания перспективных технологий, необходимых для развития атомной энергетики, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков в связи с отмечаемым в пятницу 10-летием со дня создания госкорпрации.

"Мы высоко ценим сотрудничество Росатома с МАГАТЭ и его вклад в нашу деятельность", — сказал Чудаков. Он отметил, что МАГАТЭ сотрудничает с Росатомом в различных областях.

Ядерная безопасность



Чудаков напомнил, что МАГАТЭ и Росатом весной нынешнего года подписали соглашение о российском внебюджетном взносе на реализацию проектов по укреплению ядерной инфраструктуры в странах, которые только начинают развитие собственной атомной энергетики. Росатом будет участвовать в подготовке профессиональных кадров, разработке систем регулирования отрасли, анализе всех объектов безопасности, который должен идти под эгидой МАГАТЭ.

"Этот вклад помогает укрепить усилия МАГАТЭ в таких областях, как ядерная безопасность и выработка подходов к развитию национальной атомной отрасли в соответствии с нашим подходом к развитию безопасной и устойчивой инфраструктуры атомной энергетики", — отметил Чудаков.

Заместитель гендиректора МАГАТЭ подчеркнул и большую открытость Росатома в вопросах безопасности собственных объектов атомной энергетики.

"За последние 10 лет Россия пригласила 16 миссий МАГАТЭ, рассматривавших вопросы безопасности. Их внимание было сосредоточено на широком диапазоне вопросов, включая эксплуатацию реакторов, деятельность регулирующего органа, готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, а также общий обзор конструкций реакторов, демонстрирующих приверженность делу поддержания и повышения ядерной безопасности", — сказал Чудаков.

Новые технологии



МАГАТЭ очень активно сотрудничает с Росатомом и в наращивании научно-технологического потенциала мировой атомной отрасли, добавил заместитель генерального директора агентства.

Чудаков напомнил, что в 2016 году предприятие Росатома государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов (Димитровград, Ульяновская область) получил статус международного центра МАГАТЭ по исследовательским реакторам (ICERR).

"Благодаря этому исследовательские реакторы института стали доступны государствам-членам МАГАТЭ для осуществления совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов", — пояснил Чудаков.

Росатом постоянно поддерживает реализацию международного проекта МАГАТЭ по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам INPRO, и в котором участвуют более 40 стран, добавил он. Проект INPRO направлен на внедрение новых конкурентоспособных технологий, которые повысят экономическую эффективность атомной энергетики и при этом сократят до минимума риск распространения делящихся материалов и неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Росатом также поддерживает работу МАГАТЭ в области применения ядерных технологий для медицины и промышленности, в частности, оказывая содействие в расширении доступа стран-членов МАГАТЭ к технологиям лечения рака.

Распространение знаний

Заместитель главы МАГАТЭ отметил роль Росатома и в распространении знаний в атомной сфере. "В этом году в Санкт-Петербурге и Обнинске мы провели вторую совместную школу по ядерному управлению "Росатом-МАГАТЭ". Росатом также был основным спонсором третьей международной конференции МАГАТЭ по управлению ядерными знаниями в 2016 году", — сказал Чудаков.

МАГАТЭ и "Росатом" также имеют успешный опыт в проведении как технических совещаний, так и больших конференций. Чудаков напомнил, что в июне нынешнего года в Екатеринбурге под эгидой МАГАТЭ прошла крупнейшая международная конференция по реакторам на быстрых нейтронах. Выбор места ее проведения был знаком признания того, что рядом на Белоярской АЭС в настоящее время эксплуатируются единственные в мире промышленные энергетические ядерные реакторы на быстрых нейтронах.

Ранее в Санкт-Петербурге в 2014 году также под эгидой МАГАТЭ прошла очередная четырехлетняя конференция по термоядерному синтезу, а в 2013 году — министерская конференция МАГАТЭ по атомной энергетике, отметил Чудаков.

"Мы поздравляем Росатом с юбилеем и надеемся на продолжение и расширение сотрудничества во многих областях", — сказал заместитель главы МАГАТЭ.