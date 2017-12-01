"Росатом" стал лидером на мировом рынке ядерных технологий, заявил Путин

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" с ее 10-летием и назвал эту структуру абсолютным лидером на мировом рынке ядерных технологий, сообщает пресс-служба Кремля.

"С момента своего создания корпорацией пройден значительный путь, открывший новые возможности для развития отечественной атомной отрасли. Существенно увеличилась выработка электроэнергии на атомных станциях, построены более десяти энергоблоков в России и за рубежом. "Росатом" стал абсолютным лидером на мировом рынке ядерных технологий", — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что и сегодня "Росатом" уделяет приоритетное внимание продвижению таких перспективных направлений, как ядерная медицина, лазерные системы, сверхпроводники, атомная энергетика малой и средней мощности.

"Важен и ваш весомый вклад в освоение арктических территорий, в разработку и внедрение цифровых технологий. И конечно, как и прежде, атомная промышленность занимает ведущие позиции в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности страны", — добавил глава государства.

Президент России 1 декабря 2007 года подписал закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию. Сейчас в состав "Росатома" входят свыше 300 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот.

Сегодня в портфеле "Росатома" на разном этапе реализации находятся проекты 42 энергоблоков АЭС, из которых 8 в России и 34 за рубежом в 12 странах мира. Портфель зарубежных заказов на 10-летний срок с 2010 года (когда впервые начал учитываться этот показатель) вырос более чем в три раза – с почти 40 миллиардов долларов до 133 миллиардов долларов в 2016 году. В этот портфель входят не только контракты непосредственно на строительство АЭС, но и контракты в сфере ядерно-топливного цикла, сервиса и модернизации АЭС, по поставкам оборудования и по другим направлениям.