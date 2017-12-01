МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Высокий уровень безопасности, соблюдаемой на объектах отечественной атомной отрасли, стал одним из основных факторов, обеспечивших ее успешный рост, считает ведущий российский специалист в этой области, научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН академик Леонид Большов.

В пятницу отмечается 10 лет со дня создания госкорпорации "Росатом". Свой юбилей "Росатом" встречает в статусе мирового ядерного гиганта, надежно обеспечивающего обороноспособность России, эффективно способствующего усилению российского влияния в мире, развитию отечественной экономики и технологической независимости страны.

Надежность российских АЭС

"Надо понимать, что какими бы значительными ни были достижения атомной отрасли России, они не могли бы быть достигнуты, если бы в отрасли самым строгим образом не соблюдались требования безопасности", — сказал Большов РИА Новости.

"Достаточно сказать, что за эти 10 лет не случилось ни одного события, которым присваивались бы два и выше балла по международной шкале ядерных событий INES (события уровня "0" и "1" не представляют опасности для персонала объектов, населения и окружающей среды). Напомню, что аварии на японской АЭС "Фукусима-1", как и аварии в Чернобыле, был присвоен высший балл "7", — добавил он.

Большов напомнил, что есть опубликованные международные данные по внеплановым остановкам атомных энергоблоков, вызванным срабатыванием автоматической защиты.

"Так вот, на АЭС в России эта доля на протяжении последних лет находится на уровне существенно ниже среднего общемирового. И это, пожалуй, самый надежный показатель безопасной эксплуатации российских атомных станций", — подчеркнул ученый.

Решение проблем из прошлого

"Впрочем, отсутствие инцидентов в отрасли связано не только с ростом культуры безопасности при эксплуатации атомных объектов. Это и результат выполнения "Росатомом" проектов в рамках федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности", — добавил Большов. Эта программа направлена на решение наиболее серьезных проблем так называемого советского "ядерного наследия".

"Первая ФЦП, рассчитанная на 2008-2015 годы, во многом благодаря грамотным управленческим решениям была перевыполнена почти на 10% — и это при достаточно существенном, произошедшем в свое время, секвестре бюджета той программы", — сказал академик.

По словам Большова, самое главное, что удалось исключить риск масштабных аварий объектах "ядерного наследия". "Они переведены в стабильное и контролируемое состояние", — подчеркнул он.

Участникам работ по программе фактически "с нуля" пришлось решить множество не типовых задач, отметил Большов. "Поэтому ФЦП потребовала очень серьезное научное обоснование и сопровождение со стороны ученых "Росатома", Российской академии наук и особенно нашего института — ИБРАЭ РАН", — сказал он.

За время реализации ФЦП создано около 50 уникальных технологий обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Было выполнено свыше 300 мероприятий, реабилитировано почти 280 гектаров земель, выведено из эксплуатации 53 объекта, сообщил собеседник агентства.

"Назову лишь некоторые, самые крупные результаты этой программы. В Челябинской области было полностью засыпано, закрыто озеро Карачай, в котором за долгие годы накопилось колоссальное количество радиоактивных отходов. Это озеро не случайно считалось, наверное, главным символом проблем, связанных с "ядерным наследием", — сказал Большов.

Серьезным результатом выполнения программы стало и решение проблем Теченского каскада водоемов в той же Челябинской области. В Томской области был завершен вывод из эксплуатации первого отечественного двухцелевого промышленного уран-графитового реактора ЭИ-2, добавил ученый.

На Горно-химическом комбинате под Красноярском построено так называемое централизованное "сухое" хранилище, которое способно вместить все отработавшее ядерное топливо реакторов РБМК вплоть до конца сроков эксплуатации реакторов данного типа, сказал Большов.

"Там же, на ГХК, выполнен важнейший проект в области обращения с отработавшим ядерным топливом, необходимый для реализации концепции замкнутого топливного цикла — на предприятии построен опытно-демонстрационный центр по радиохимической переработке отработавшего топлива АЭС. И почти месяц назад там началась тестовая переработка отработавшей топливной сборки ВВЭР-1000", — добавил он.

"Сейчас "Росатом" выполняет проекты в рамках новой ФЦП по ядерной и радиационной безопасности, рассчитанной до 2030 года. В рамках нее в нынешнем году произошло знаковое событие — начат вывоз отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок из хранилища в Губе Андреева в Мурманской области", — сказал собеседник агентства.