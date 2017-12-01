Госкорпорация "Росатом": как за 10 лет появился мировой ядерный лидер

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Владимир Сычев. Госкорпорация "Росатом" в пятницу отметит 10-летие со дня своего создания. Свой юбилей Росатом встречает в статусе мирового ядерного гиганта, надежно обеспечивающего обороноспособность страны, эффективно способствующего усилению российского влияния в мире, развитию отечественной экономики и технологической независимости России.

Первого декабря 2007 года президент России Владимир Путин подписал закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию.

Росатом как государственная корпорация – это важный этап более чем 70-летней истории отечественной отрасли. В этой истории сошлись не только выдающиеся достижения советских атомщиков, но и период забвения 1990-х годов, когда многие атомные предприятия и институты оказались на грани выживания.

По мнению специалистов, решение о формировании из разрозненных предприятий бывшего "штаба" советской атомной промышленности, Министерства среднего машиностроения СССР единой корпорации по атомной энергии было стратегически верным. Сейчас в состав Росатома входят свыше 300 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот.

Российская атомная отрасль при поддержке со стороны руководства страны не просто выстояла, сохранив свой уникальный научный, производственный и, главное, человеческий потенциал, но и перешла к активному развитию. Эксперты — не только российские, но и иностранные сходятся во мнении, что за это десятилетие российский атом совершил подлинный ренессанс.

Но Росатом продолжает свои структурные изменения для того, чтобы уметь эффективно отвечать на новые вызовы и оставаться среди лидеров мирового атома.

"Оглядываясь назад и признавая успешность пройденного этапа, надо признать и то, что мы только в самом начале пути. Чтобы сделать успех необратимым и оправдать инвестиции государства в атомную отрасль, придется немало потрудиться", — подчеркивал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Реформа, которая была неизбежна

Предпосылки к переходу атомной отрасли на новую систему корпоративного управления сложились к середине 2000-х годов. Во всех ведущих державах мира, в том числе в СССР, атомная промышленность рождалась из своего ядерного оружейного комплекса. Со временем в таких странах произошло разделение ядерно-энергетического комплекса на военную и гражданскую составляющие, причем мирная составляющая атомной отрасли претерпела корпоратизацию.

Россия в условиях кризиса 1990-х годов сильно отстала от других государств в преобразовании своей атомной отрасли. Но главное – у отрасли не было четкой программы развития. Но к 2005 году произошли главные события, ставшие принципиальными вызовами для российской атомной отрасли и основами для ее реформы.

Первое — к тому времени был значительно превышен прогноз спроса на электроэнергию на российском рынке до 2020 года. Возможности повышения объемов генерации уже не успевали за потребностями. Возникла угроза энергетического ограничения роста российской экономики. Атомная отрасль тогда не могла серьезно помочь энергетике страны — ведь с конца 1990-х годов в России шла достройка лишь двух атомных энергоблоков, сооружение которых начиналось еще во времена СССР.

Второе – в мире был преодолено негативное отношение к атомной энергетике после Чернобыля, и доля атомной генерации в мировой энергетической корзине вновь стала расти. По некоторым прогнозам тех лет, эта доля к 2030 году должна была удвоиться, а это означало, что в разных странах требуется построить до 300 новых атомных энергоблоков (которые, в том числе, должны заменить блоки, выводимые из эксплуатации).

Понятно, что такой потенциал мирового рынка – это огромный не только экономический, но и стратегический потенциал для любой страны, которая владеет технологиями строительства АЭС. Советский Союз был активным участником этого рынка, но Россия к конкуренции была не готова. Экспорт продукции в зарубежные страны вели всего несколько предприятий атомной отрасли, количество продуктов и услуг было крайне ограничено, причем часто эти предприятия выступали конкурентами друг другу.

Без участия России за полтора десятка лет, с начала 1990-х годов, в зарубежных странах было построено почти 100 атомных энергоблоков. А Россия именно из-за недостатка конкурентных преимуществ потерпела два болезненных фиаско – были проиграны конкурс на строительство третьего энергоблока финской АЭС "Олкилуото" (победил франко-немецкий консорциум Areva NP) и конкурс на поставку ядерного топлива для реакторов также на финскую АЭС "Ловииза", которая была построена с участием Советского Союза.

Таким образом, стала очевидной необходимость полностью перестроить систему управления и структуру активов российской атомной отрасли.

Ключевые решения



В декабре 2005 года президент страны поручил разработать схему отраслевой реформы, а в июне 2006 года глава государства подписал программу, которая четко определяла цели, задачи и перспективы развития атомной отрасли России до 2012 года.

Под руководством Сергея Кириенко, возглавлявшего федеральное агентство по атомной энергии, стартовал ряд новых программ по основным направлениям атомного энергопромышленного комплекса – от добычи урана до производства электроэнергии. Целью этих программ было обеспечить рост конкурентоспособности отрасли.

Очень важной задачей было учесть и акционировать имевшиеся активы в области гражданского атомного энергетического комплекса. Они объединялись в рамках акционерного общества "Атомэнергопром". Новая компания объединяла промышленные цепочки основных технологических переделов — добычу и обогащение урана, производство ядерного топлива, инжиниринг, проектирование объектов атомной энергетики, атомное машиностроение, производство электроэнергии, а также продажи на внутреннем и мировых рынках.

"Атомэнергопром" создали летом 2007 года, и вскоре в его капитал были внесены принадлежавшие государству пакеты акций из всех атомных компаний, присутствовавших тогда на рынке.

Другим важным вопросом стали финансовые ресурсы. Было очевидно, что развитие атомной отрасли не могло быть исключительно ее внутренней задачей, и что в этом должно участвовать государство. Исходя из этого, в октябре 2006 года российское правительство утвердило федеральную целевую программу по развития атомного энергопромышленного комплекса страны.

К лету 2007 года была сформирована модель атомной госкорпорации, которая позволяла в рамках полноценной системы объединить управление как перешедшим на коммерческие рельсы гражданским сектором отрасли, так и ее ядерным оружейным комплексом. В июне того года был разработан законопроект "О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Осенью он был принят парламентом, и 1 декабря закон подписал президент. 12 декабря 2007 года генеральным директором госкорпорации "Росатом" был назначен Сергей Кириенко. Он бессменно проработал в этой должности до октября 2016 года.

Структура российской атомной отрасли менялась и совершенствовалась — в 2008–2011 годах в ней были созданы дивизионы (в частности, электроэнергетический, топливный, энергомашиностроительный, горнорудный дивизионы).

Конечно, не всего из поначалу запланированного удалось полностью достичь, но на то были объективные причины. Это и экономический кризис, из-за которого российское правительство вынуждено было пересмотреть в сторону снижения планы по вводу новых атомных генерирующих мощностей. Это и негативное влияние на мировую атомную энергетику аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Но знаковых побед и потому поводов для заслуженной гордости у Росатома было гораздо больше.

Гособоронзаказ на все сто

Главный приоритет работы отечественной атомной отрасли — надежное обеспечение обороноспособности России. Согласно закону, Росатом совместно с министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения вооруженных сил РФ гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания.

По понятным причинам, подробности работы ядерного оружейного комплекса Росатома не раскрываются. Но главным показателем его успешной деятельности стала добрая традиция регулярного, из года в год, стопроцентного выполнения государственного оборонного заказа.

Более того, атомная отрасль сейчас – единственная отрасль в России, которая заявляет о регулярном и полном выполнении гособоронзаказа.

Лидер в части госпрограмм

Росатом сейчас считается примером для других госкомпаний — в том числе, в части своей "прозрачности", создании эффективной собственной системы закупок, практике охраны интеллектуальной продукции.

Подтверждением успешности работы атомной госкорпорации стали обнародованные минувшим летом данные правительства России о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ. Эти программы направлены на решение приоритетных задач политики государства в области социально-экономического развития и национальной безопасности страны.

Так вот, самую высокую степень эффективности, по оценке кабинета министров, получили шесть госпрограмм, среди которых "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", реализуемая Росатомом.

Как записано в программе, она разрабатывалась "для реализации крупномасштабных государственных задач по закреплению и расширению глобальных преимуществ, которыми обладает российская атомная энергетика и промышленность, обновлению научно-технологического потенциала ядерного оружейного комплекса, сохранению стратегических интересов и решению геополитических задач, имеющих решающее значение для надежного обеспечения национальной безопасности и суверенитета России".

Росатом занял первое место по оценке эффективности деятельности ответственного исполнителя госпрограммы. Также Росатом получил наивысшую оценку достижения плановых показателей среди всех госпрограмм. Кроме того, Росатом вошел в тройку ответственных исполнителей по качеству исполнения расходов федерального бюджета.

Международный прорыв

Сравнение текущих экономических показателей работы Росатома с тем, что было 10 лет назад, говорит само за себя. За это время в России и за рубежом построены и пущены 11 новых атомных энергоблоков. В РФ это блоки №№3 и 4 Калининской АЭС, блоки №№2 и 3 Ростовской АЭС (на всех них работают реакторы ВВЭР-1000), блок №1 Нововоронежской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 – первый в мире атомный блок поколения "3+", отвечающий всем самым современным требованиям безопасности, а также блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800. В планах до конца нынешнего года — пуск энергоблока №4 Ростовской АЭС и энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2.

За рубежом сооружены и эксплуатируются блок №1 иранской АЭС "Бушер", блоки №№1 и 2 АЭС "Тяньвань" в Китае и блоки №№1 и 2 АЭС "Куданкулам" в Индии. Также в "копилке" Росатома – строительство и пуск в Китае экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR.

Если "Тяньвань" и "Куданкулам" можно было назвать обычными по атомным меркам стройками, то история бушерской станции стала совершенно особой. Ничего подобного никогда не было и не будет — Россия взялась достроить в тяжелых условиях станцию, ране брошенную строителями из Германии, вписав отечественное оборудование в строительную часть, выполненную по немецкому проекту.

Запад оказывал на российских атомщиков политическое давление, заставляя отказаться от этого проекта. Но несмотря ни на что, Россия проявила волю к отстаиванию своих интересов и выполнению обязательств перед партнерами. Блок №1 АЭС "Бушер" был достроен и в 2011 году пущен. Благодаря этому Росатом заработал за рубежом блестящую репутацию компании, которая "может все".

Очередь из заказчиков

Далее Росатом только наращивал объем зарубежных заказов, выигрывая все тендеры на строительство АЭС, в которых участвовал. При этом Росатом успешнее других преодолел негативное влияние на рынок последствий аварии на "Фукусиме" в 2011 году, предложив атомные энергоблоки с новыми системами безопасности, исключающими то, что произошло на японской станции.

Сегодня в портфеле Росатома на разном этапе реализации находятся проекты 42 энергоблоков АЭС, из которых 8 в России и 34 за рубежом в 12 странах мира. К Росатому выстроилась самая длинная, чем к кому-либо, очередь из заказчиков.

Портфель зарубежных заказов на 10-летний срок с 2010 года (когда впервые начал учитываться этот показатель) вырос более чем в три раза – с почти 40 миллиардов долларов до 133 миллиардов долларов в 2016 году. В этот портфель входят не только контракты непосредственно на строительство АЭС, но и контракты в сфере ядерно-топливного цикла, сервиса и модернизации АЭС, по поставкам оборудования и по другим направлениям.

Продуктовая линейка Росатома насчитывает сегодня сотни видов продукции и услуг. Появились новые форматы предложений, с которыми Росатом выходит к зарубежным клиентам. В рамках развития международного бизнеса единичные сделки с зарубежными компаниями переросли в целую систему стратегических партнерств с такими компаниями, как Areva, EdF, Alstom, Schneider Electric, Toshiba, Казатомпром и другими.

Эксперты подчеркивают, что комплексное предложение Росатома – это одно из значимых преимуществ госкорпорации на мировом рынке. Росатом — единственная в мире атомная компания, обладающая компетенциями по всем направлениям использования атомной энергии, на всех этапах жизненного цикла атомных объектов.

Росатом готов создавать в отдельных странах целые атомные отрасли, реализуя не только проекты по строительству и обслуживанию исследовательских реакторов и энергоблоков АЭС, но и совместные научно-исследовательские проекты, помогать готовить национальные кадры для атомной энергетики, содействовать в области ядерной и радиационной безопасности, помогать создавать необходимую нормативно-правовую базу.

Госкорпорация заявила о себе в международных и национальных атомных ассоциациях, став консолидированным членом Всемирной ядерной ассоциации (WNA), членом Агентства по ядерной энергетике при ОЭСР (OECD NEA), участником многих национальных атомных ассоциаций.

Признание со стороны конкурентов

Западные профессионалы признали победы Росатома. Сначала бушерский проект и строительство первого блока АЭС "Куданкулам" были названы проектами 2014 года по версии влиятельного энергетического журнала США Power Engineering в номинации "Атомная энергетика". Затем старейший американский журнал по энергетике POWER назвал энергоблок БН-800 лучшей АЭС 2016 года в мире. А нынешней осенью тот же POWER назвал энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 в числе трех лучших атомных установок в мире.

Достижения Росатома особенно ярко выглядят на фоне серьезных проблем у западных конкурентов госкорпорации. Французская Areva угодила в глубокий кризис. Проект того самого энергоблока финской АЭС "Олкилуото-3", конкурс на который Россия проиграла в 2003 году, до сих пор не реализован, а его стоимость сильно выросла. Более того, начиная с 2003 года, Areva не смогла выиграть ни одного тендера на строительство новых АЭС.

В итоге французская группа вынуждена была в 2015 году начать свою реформу. Бывший тогда министром экономики Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Areva надо брать пример с Росатома как с глобальной интегрированной компании, успешно завоевывающей мировые атомные рынки.

Доказательством успешности стратегии Росатома можно считать и то, что называется недобросовестной конкуренцией со стороны Запада, когда при невозможности выигрывать по-честному в ход идут политические методы. Здесь эксперты говорят о компании Westinghouse, пользовавшейся, как оказалось, лоббистской поддержкой со стороны экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

"Бороться в Европе с русскими трудно. Что касается новых контрактов, то они выигрывают по очкам. Вашингтон же подрабатывает в качестве торгового представителя", — писал весной 2016 года журнал Forbes.

Westinghouse же сейчас не просто испытывает большие проблемы, понеся крупные убытки, а проходит процедуру управляемого банкротства. Свой проект атомного блока АР-1000 поколения "3+" Westinghouse никак не может довести до конца, также столкнувшись с резким ростом его стоимости из-за сдвига сроков пуска.

Универсальное машиностроение

Машиностроительный дивизион Росатома можно рассматривать как пример развития отдельного небольшого отраслевого подразделения до крупного игрока на рынке энергетического машиностроения, причем не только атомного.

Изначально "Атомэнергомаш" состоял всего из двух ключевых активов – завода "ЗиО-Подольск" и конструкторского института "СвердНИИхиммаш". Сейчас в отрасль возвращены предприятия атомного машиностроения — в том числе, фактически возродился волгодонский завод "Атоммаш", без которого невозможно выполнять современные проекты атомных электростанций. Ныне "Атомэнергомаш" объединяет порядка 30 производственных, инжиниринговых, научно-исследовательских организаций в России, Украине, Венгрии и Чехии.

Выстроена компания полного технологического цикла, производящая все оборудование так называемого "ядерного острова" АЭС – от металлургических заготовок до компонентов реакторных установок.

"Атомэнергомаш" стал основным производителем оборудования для всех строящихся АЭС по российским проектам в РФ и за рубежом. Сегодня холдинг закрывает практически все потребности в основном и вспомогательном оборудовании для АЭС от разработки проекта до поставки. При этом "Атомэнергомаш" активно занимается диверсификацией своего бизнеса, вышло на рынки судостроения, спецстали, теплоэнергетики, малой гидроэнергетики, нефтегазохимии.

Сырьевая независимость

До 2007 года российская атомная отрасль добывала уран только на отечественных предприятиях. Сейчас производство урана Росатомом выросло более чем в два раза – до 8 тысяч тонн за счет создания своего международного горнорудного дивизиона Uranium One.

Сегодня Uranium One занимает четвертую строку в рейтинге крупнейших уранодобывающих компаний мира. В портфеле компании – международные активы, в том числе в Казахстане, США и Танзании. Общая минерально-сырьевая база дивизиона – более 220 тысяч тонн урана. Природный уран поставляется в страны Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Внутри страны развитие горнорудного направления осуществляется под управлением уранового холдинга АРМЗ ("Атомредметзолото"). Впервые за 20 лет в России в 2012 году на крупнейшем уранодобывающем предприятии, Приаргунском производственном горно-химическом объединении в Краснокаменске (Забайкальский край), был пущен новый урановый рудник №8. Приняты решения о необходимости строительства на ППГХО рудника №6, где сосредоточено около 40% рентабельных запасов предприятия.

АРМЗ начал и сопутствующие основной деятельности компании проекты, направленные на диверсификацию ее бизнеса. Самым масштабным стал проект освоения Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле. Проектирование предприятия – одного из самых северных в России – начнется в 2018 году, а первую продукцию планируется получить в начале 2020 года.

По итогам преобразований, проведенных в урановом дивизионе, Росатом занимает второе место в мире по объему минерально-сырьевой базы и четвертое место по добыче урана. По мнению экспертов, консолидация усилий позволила гарантировать сырьевую независимость российской атомной отрасли.

Победы на топливном направлении

В начале 2000-х годов российская атомная отрасль в связи с политической ситуацией утратила рынки поставок топлива для финской АЭС "Ловииза" и чешской атомной станции "Темелин". Но за прошедшие 10 лет топливная компания Росатома ТВЭЛ в честной конкурентной борьбе выиграла все тендеры на поставки ядерного топлива для зарубежных АЭС, построенных по российским проектам.

Как раз в топливном направлении в 2016 году был совершен по-настоящему исторический для Росатома прорыв — ТВЭЛ заключил первый коммерческий контракт на поставки в Швецию своего топлива "ТВС-Квадрат", созданного с целью выхода на рынок топлива для реакторов типа PWR, работающих на западных АЭС.

Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — так же, как и сборки, применяемые в реакторах PWR. Также в 2016 году ТВЭЛ заключил соглашение с американской Global Nuclear Fuel-Americas о совместной работе по выводу "ТВС-Квадрат" на рынок топлива для АЭС в США.

Сейчас топливная компания обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в России и 15 государствах Европы и Азии, 30 исследовательских реакторов в мире, а также все транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. Также компания обеспечивает 17% мирового рынка ядерного топлива и более трети мирового рынка услуг по обогащению урана.

Ледоколы для развития Арктики

Одним из самых важных решений по совершенствованию отраслевой структуры стало включение в контур управления Росатома в 2008 году атомного ледокольного флота.

Росатомфлот сейчас — это развивающееся предприятие, без которого невозможно расширение российского присутствия в Арктике (тут уместно вспомнить, что в 2008 году общая задолженность Росатомфлот составляла 480 миллионов рублей).

Атомфлот осуществляет проводки в интересах строящегося завода "Ямал-СПГ", "Газпромнефти", Минобороны (для строительства военной базы и аэродрома на острове Котельный в Арктике).

Сейчас идет обновление парка атомных ледоколов. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три атомных ледокола нового проекта. Первые два – "Арктика" и "Сибирь" уже спущены на воду.

Исходя из перспектив дальнейшего развития арктического региона, сейчас разрабатывается проект нового российского атомного ледокола, который будет называться "Лидер". Он станет самым мощным в мире. Ледовые возможности этого атомохода позволят обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути (СМП).

Также госкорпорация может стать инфраструктурным оператором Севморпути, соответствующий законопроект уже разработан.

Создание "технологий будущего"

В середине 2000-х годов научный комплекс атомной отрасли тоже переживал незавидные времена и испытывал хронический недостаток в деньгах. Вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2006 году составляли менее 1% от совокупной отраслевой выручки.

Но с таким уровнем финансовой поддержки невозможно было рассчитывать на разработку новых технологий, которые обеспечили бы Росатому конкурентные преимущества – и это при колоссальном потенциале атомной науки. И здесь новые управленческие подходы помогли переломить ситуацию к лучшему. Доля отчислений на НИОКР стала расти, в итоге с 2014 года объем их ежегодного финансирования составляет 4,5% от выручки – это показатель, находящийся на мировом уровне.

Были сформированы крупные научно-технологические проекты федерального уровня (например, по суперкомпьютерам), начался переход на новую технологическую платформу по замыканию ядерного топливного цикла с реакторами на быстрых нейтронах. В таком замкнутом цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.

Большим успехом специалистов Росатома стала реализация проекта АЭС-2006 – это разработанный уже в XXI веке проект атомного энергоблока с улучшенными технико-экономическими показателями. По нему был построен первый блок Нововоронежской АЭС-2. Энергоблоки этого проекта сейчас становятся основным экспортным продуктом Росатома. Как раз накануне 10-летия госкорпорации в Бангладеш началось фактическое строительство АЭС "Руппур", причем заказчик просил построить атомные блоки именно такие, как нововоронежский.

Разработки для цифровой экономики

Наработки Росатома оказались востребованы для создания цифровой экономики России. Росатом определен центром компетенций по формированию технологических заделов для реализации соответствующей госпрограммы.

В чем "цифровая" уникальность Росатома? Как указывают эксперты, в атомной отрасли сосредоточены как основные отечественные производители цифровых и суперкомпьютерных технологий (они сосредоточены в ядерном оружейном комплексе), так и предприятия, активно работающие на энергетическом рынке и нуждающиеся в новых технологиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.

В то же время ядерный оружейный комплекс выступает в качестве заказчика для сложных гражданских проектов, в которых программные и аппаратные разработки, созданные в ЯОК, могут быть адаптированы к новому продукту и выведены на открытый рынок. Таким образом, Росатом имеет и собственные потребности, и зрелый рынок, и сильную науку, то есть все необходимые факторы, требуемые для запуска цифровой экономики.

У Росатоме есть ставшие уже достаточно широко известными наработки в сфере IT-технологий. Основные цифровые технологические платформы созданы в федеральном ядерном центре в Сарове и под эгидой инжинирингового дивизиона Росатома группы ASE.

Теперь Росатому предстоит совместно с бизнесом и разработчиками сформировать планы развития и коммерциализации технологий "больших данных", квантовых технологий, новых производственных технологий, а также технологий виртуальной и дополненной реальности.

Горизонт развития

Все достижения за 10 лет отнюдь не дают Росатому поводов для благодушия. Госкорпорации, поставившей цель войти в число ведущих глобальных технологических лидеров, предстоит полностью мобилизовать свой потенциал и далее совершенствовать собственную систему управления, исходя из новых вызовов.

Прежде всего, речь идет о прогнозируемом усилении конкуренции на ключевом для корпорации рынке строительства АЭС за рубежом. Поэтому Росатому придется увеличивать эффективность всех производственных процессов, а следовательно, снижать себестоимость и сокращать сроки производства продукции.

Вдобавок надо учитывать, что возможности государства по поддержке атомной отрасли не безграничны, особенно в текущей экономической ситуации. Известно, что к 2020 году завершится государственная поддержка строительства АЭС, да и гособоронзаказ не будет расти прежними темпами. Поэтому Росатом должен научиться самостоятельно зарабатывать деньги, и прежде всего на мировом рынке, потому что объемов внутрироссийского рынка корпорации для развития не хватит.

Для увеличения доли на международных рынках придется, в частности, создавать продукты в новых областях. Одним из таких направлений, по которым развернулась активная работа, стала ветроэнергетика. В целом, согласно стратегии Росатома, выручка от новых бизнесов к 2030 году должна составлять 30% от общей выручки корпорации.

В нынешнем году Росатом объявил о начале проекта "Горизонт", направленного на повышение гибкости и скорости в принятии и реализации решений, и на переход от политики согласования интересов множества игроков к интегрированному управлению основными отраслевыми продуктами.

Отечественная атомная отрасль с самого начала своей истории много раз демонстрировала готовность к изменениям, к принятию организационных и технологических новинок. Сейчас она обязана сделать это вновь.