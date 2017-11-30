Атака на армянскую "атомку": удар по Москве рикошетом через Ереван

ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. За массированной атакой Запада на практически все атомные проекты России за рубежом, в том числе на Мецаморскую АЭС в Армении, стоит попытка иностранных конкурентов вытеснить с рынка российских энергетиков, считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Мнение эксперта изложено в статье, опубликованной Sputnik Армения.
Лепехин выразил уверенность, что создание "ужастиков" о чернобыльской катастрофе, произошедшей, как утверждается на Западе, по вине советского руководства, выгодно крупным транснациональным энергетическим компаниям, ведущим агрессивную политику в странах Восточной Европы и по всему миру с целью вытеснения с рынков атомной энергии российской госкорпорации "Росатом".
Он напомнил, что пару месяцев назад в западные СМИ была вброшена тема "рутениевой угрозы": сообщалось, что в воздухе ряда европейских стран было превышено содержание радиоактивного вещества рутений-106, в утечке которого якобы тоже "виновата" Россия.
Лепехин подчеркнул, что Россия занимает первое место в мире по строительству атомных электростанций за рубежом. В разной стадии реализации находятся проекты по сооружению 34 энергоблоков в двенадцати странах мира, а также обслуживанию более десятка уже построенных АЭС. Россия также поставляет обогащенный уран в 16 стран мира, занимая 17 % мирового рынка ядерного топлива.
Эксперт считает, что мировое лидерство России в атомной энергетике не устраивает ее конкурентов. Ключевыми компаниями, интересы которых западные политики продвигают в альтернативу российскому "Росатому", являются бывшая американская (ныне японская) компания Westinghouse, а также французские Électricité de France и AREVA. В частности, интересы компании Westinghouse в Европе жестко лоббировала лично Хиллари Клинтон, благодаря чему у России был отобран проект строительства АЭС в болгарском Козлодуе.
Обещая Еревану помощь в переходе на новые, более совершенные и безопасные технологии производства энергии, еврочиновники неизбежно потребуют разрыва отношений Армении с "Росатомом", полагает Лепехин.
"По сути, чиновники ЕС толкают армянское руководство к консервации станции. И это при том, что закрытие АЭС, производящей более 40 % необходимой стране электроэнергии, совершенно точно отбросит экономику страны на 20-30 лет назад", — заявил эксперт.
Он не исключил, что в Армении стоит ожидать искусственной эскалации протестного движения по поводу работы станции в Мецаморе, а "рост напряженности вокруг АЭС будет использован европейскими "партнерами" для разогрева противостояния" политических сил в стране.
Это, в свою очередь, может стать прологом к новой порции ультиматумов еврочиновников в адрес армянского руководства, например, по вопросу членства Еревана в ОДКБ или присутствия российского воинского контингента в Гюмри.
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