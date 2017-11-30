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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Атака на армянскую "атомку": удар по Москве рикошетом через Ереван

13:4230.11.2017
(обновлено: 13:48 30.11.2017)
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© AFP 2017Армянская АЭС. Архивное фотоАрмянская АЭС. Архивное фото
© AFP 2017

ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. За массированной атакой Запада на практически все атомные проекты России за рубежом, в том числе на Мецаморскую АЭС в Армении, стоит попытка иностранных конкурентов вытеснить с рынка российских энергетиков, считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Мнение эксперта изложено в статье, опубликованной Sputnik Армения.

Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лепехин рассказал, что в США сейчас идет подготовка к съемкам фильма об одном из знаковых событий второй половины ХХ века – Чернобыльской трагедии. По его мнению, за этим проектом стоит не только и даже не столько коммерческий проект кинопродюсеров, сколько конкретный политический заказ: на волне нагнетаемой на Западе русофобии и объявленной России гибридной войны съемки блокбастеров на тему "российской угрозы" (в данном случае под угрозой понимается атомная, а значит — и любая другая энергетика) станут дополнительным аргументом в пользу взятого западными политиками и военными курса на изоляцию Москвы.

Лепехин выразил уверенность, что создание "ужастиков" о чернобыльской катастрофе, произошедшей, как утверждается на Западе, по вине советского руководства, выгодно крупным транснациональным энергетическим компаниям, ведущим агрессивную политику в странах Восточной Европы и по всему миру с целью вытеснения с рынков атомной энергии российской госкорпорации "Росатом".

Он напомнил, что пару месяцев назад в западные СМИ была вброшена тема "рутениевой угрозы": сообщалось, что в воздухе ряда европейских стран было превышено содержание радиоактивного вещества рутений-106, в утечке которого якобы тоже "виновата" Россия.

Газовая буровая установка Екатерина на Бованенковском месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Любовь по расчету: европейцы скупают российский газ
Директор института напомнил также о нападках в отношении строящейся в Белоруссии Островецкой АЭС, проекта строительства Россией атомной станции "Аккую" в Турции, АЭС "Куданкулам" в Индии, а также российских атомных проектов в Китае, Египте, Венгрии и Финляндии.

Лепехин подчеркнул, что Россия занимает первое место в мире по строительству атомных электростанций за рубежом. В разной стадии реализации находятся проекты по сооружению 34 энергоблоков в двенадцати странах мира, а также обслуживанию более десятка уже построенных АЭС. Россия также поставляет обогащенный уран в 16 стран мира, занимая 17 % мирового рынка ядерного топлива.

Эксперт считает, что мировое лидерство России в атомной энергетике не устраивает ее конкурентов. Ключевыми компаниями, интересы которых западные политики продвигают в альтернативу российскому "Росатому", являются бывшая американская (ныне японская) компания Westinghouse, а также французские Électricité de France и AREVA. В частности, интересы компании Westinghouse в Европе жестко лоббировала лично Хиллари Клинтон, благодаря чему у России был отобран проект строительства АЭС в болгарском Козлодуе.

Корпус сборки реактора на быстрых нейтронах БН-800. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Директор института уверен, что включение в подписанное на прошлой неделе Соглашение между Арменией и ЕС обязательств Еревана по атомной станции в Мецаморе носит для авторов текста документа принципиальный характер и является продолжением общеевропейской политики лоббирования интересов западных компаний.

Обещая Еревану помощь в переходе на новые, более совершенные и безопасные технологии производства энергии, еврочиновники неизбежно потребуют разрыва отношений Армении с "Росатомом", полагает Лепехин.

"По сути, чиновники ЕС толкают армянское руководство к консервации станции. И это при том, что закрытие АЭС, производящей более 40 % необходимой стране электроэнергии, совершенно точно отбросит экономику страны на 20-30 лет назад", — заявил эксперт.

Тяньваньская АЭС в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
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"Евросоюз в свое время обещал подобный алгоритм Литве: сначала профинансировать закрытие Игналинской АЭС, а затем компенсировать закрытие станции поддержкой внедрения в стране новой энергетической системы. Чем это закончилось, хорошо известно. Станция заморожена, но денег на ее утилизацию у ЕС уже как бы нет, и Литва вынуждена закупать втридорога за рубежом сжиженный газ", — напомнил специалист.

Он не исключил, что в Армении стоит ожидать искусственной эскалации протестного движения по поводу работы станции в Мецаморе, а "рост напряженности вокруг АЭС будет использован европейскими "партнерами" для разогрева противостояния" политических сил в стране.

Это, в свою очередь, может стать прологом к новой порции ультиматумов еврочиновников в адрес армянского руководства, например, по вопросу членства Еревана в ОДКБ или присутствия российского воинского контингента в Гюмри.

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