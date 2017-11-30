Источник назвал сроки запуска 3 и 4 блоков АЭС "Куданкулам" в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноя — РИА Новости. Начало эксплуатации строящихся с участием РФ в Индии энергоблоков 3 и 4 атомной электростанции "Куданкулам" планируется на 2020 и 2021 год, заявил РИА Новости источник в атомной отрасли.

"Сейчас началось уже строительство 3-го и 4-го блоков, площадка уже готовится под 5-й и 6-й блоки. Строительство блоков 3 и 4 – это 2016 год, соответственно, в 2020 и 2021 годы, предварительно, (начнется) эксплуатация", — сообщил собеседник агентства.

АЭС "Куданкулам" — крупнейший объект российско-индийского экономического сотрудничества. С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции. В конце июня нынешнего года состоялась церемония заливки первого бетона в плиту основания здания реакторного отделения третьего энергоблока АЭС "Куданкулам", знаменующая собой начало строительных работ на площадке сооружения второй очереди (энергоблоки 3 и 4) этой атомной электростанции.

Генеральный подрядчик (в части инжиниринга, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (обе компании входят в группу ASE).