"Росатом" начинает строительство первой в Бангладеш АЭС "Руппур"

РУППУР (БАНГЛАДЕШ), 30 ноя — РИА Новости. Торжественная церемония заливки "первого бетона" в основание первой в Бангладеш АЭС "Руппур", символизирующая фактическое начало строительства этой атомной станции с участием России, состоится в четверг.

В церемонии примут участие премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Ранее в ноябре этого года Комиссия по атомной энергии Бангладеш (BAEC) получила от национального атомного регулятора (BAERA) лицензию на строительство АЭС "Руппур".

Площадка первой в Бангладеш АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, и соответствующие самым современным требованиям надежности и безопасности. Эталонным (референтным) блоком для АЭС "Руппур" стал энергоблок №1 российской Нововоронежской АЭС-2. Генеральный подрядчик строительства АЭС "Руппур" — АО "Атомстройэкспорт" (Москва, входит в инжиниринговый дивизион "Росатома" группу компаний ASE).

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Энергоблок №1 АЭС "Руппур" планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, энергоблок №2 — в 2024 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере до 11,38 миллиарда долларов.

Планируется, что в проекте АЭС "Руппур" примет участие и Индия. "Речь идет о привлечении индийских специалистов для подготовки кадров, технических консультаций. Наконец, нам не помешает участие индийских коллег и в самом строительстве, это поможет оптимизировать работы", — ранее сообщил Лихачев в интервью РИА Новости.

В октябре 2016 года бангладешский заказчик перечислил необходимый авансовый платеж. После его получения "Атомстройэкспорт" приступил к выполнению первоочередных работ основного периода, в частности к заказу оборудования первоочередной поставки и оборудования длительного цикла изготовления.

Ранее сообщалось, что поставка корпуса ядерного реактора для энергоблока №1 АЭС "Руппур" планируется на 2020 год, а для энергоблока №2 — на 2021 год. Парогенераторы на блоки №№1 и 2 также намечено поставить в 2020 и 2021 годах соответственно. Поставка главного циркуляционного трубопровода (по нему прокачивается теплоноситель для отбора тепла от активной зоны реактора) для блока №1 намечена на 2019 год, а для блока №2 — на 2020 год.

Оборудование турбинной установки для АЭС "Руппур" изготовит ПАО "Силовые машины" (Санкт-Петербург). По условиям договора "Силовые машины" спроектируют, изготовят и осуществят поставку двух комплектов паровых турбин мощностью по 1200 МВт, конденсаторов и отдельного вспомогательного оборудования для систем турбоустановки, а также двух комплектов турбогенераторов с оборудованием вспомогательных систем, системой возбуждения и возбудителем.

Также "Силовые машины" поставят теплообменное и насосное оборудование, трубопроводы обвязки и необходимую арматуру. Кроме того, энергомашиностроительная компания осуществит шеф-надзор за монтажными и пуско-наладочными работами на площадке АЭС по всему поставленному оборудованию. Завершение поставок оборудования для блока №1 "АЭС Руппур" запланировано на 2020 год, для блока №2 — на 2021 год.

На АЭС "Руппур" будет применена и российская автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП). Изготовить и поставить комплекс оборудования АСУ ТП для первого и второго энергоблоков будущей атомной станции планируется в 2019–2021 годах. После этого будут выполнены монтаж и наладка оборудования. Эти работы выполнит АО "Русатом — Автоматизированные системы управления" (РАСУ, также входит в "Росатом").