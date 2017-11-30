РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

"Росатом" начинает строительство первой в Бангладеш АЭС "Руппур"

00:1330.11.2017
0791
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГосударственная корпорация по атомной энергии Росатом. Архивное фотоГосударственная корпорация по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

РУППУР (БАНГЛАДЕШ), 30 ноя — РИА Новости. Торжественная церемония заливки "первого бетона" в основание первой в Бангладеш АЭС "Руппур", символизирующая фактическое начало строительства этой атомной станции с участием России, состоится в четверг.

Город Пекин. Архивное фото
© Fotolia / SeanPavonePhoto
СМИ сообщили о сроках строительства китайской плавучей АЭС
В церемонии примут участие премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Ранее в ноябре этого года Комиссия по атомной энергии Бангладеш (BAEC) получила от национального атомного регулятора (BAERA) лицензию на строительство АЭС "Руппур".

Площадка первой в Бангладеш АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, и соответствующие самым современным требованиям надежности и безопасности. Эталонным (референтным) блоком для АЭС "Руппур" стал энергоблок №1 российской Нововоронежской АЭС-2. Генеральный подрядчик строительства АЭС "Руппур" — АО "Атомстройэкспорт" (Москва, входит в инжиниринговый дивизион "Росатома" группу компаний ASE).

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Энергоблок №1 АЭС "Руппур" планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, энергоблок №2 — в 2024 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере до 11,38 миллиарда долларов.

Планируется, что в проекте АЭС "Руппур" примет участие и Индия. "Речь идет о привлечении индийских специалистов для подготовки кадров, технических консультаций. Наконец, нам не помешает участие индийских коллег и в самом строительстве, это поможет оптимизировать работы", — ранее сообщил Лихачев в интервью РИА Новости.

Павильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Росатом подписал с Бразилией меморандум о возможности строительства АЭС
В октябре 2016 года бангладешский заказчик перечислил необходимый авансовый платеж. После его получения "Атомстройэкспорт" приступил к выполнению первоочередных работ основного периода, в частности к заказу оборудования первоочередной поставки и оборудования длительного цикла изготовления.

Ранее сообщалось, что поставка корпуса ядерного реактора для энергоблока №1 АЭС "Руппур" планируется на 2020 год, а для энергоблока №2 — на 2021 год. Парогенераторы на блоки №№1 и 2 также намечено поставить в 2020 и 2021 годах соответственно. Поставка главного циркуляционного трубопровода (по нему прокачивается теплоноситель для отбора тепла от активной зоны реактора) для блока №1 намечена на 2019 год, а для блока №2 — на 2020 год.

Оборудование турбинной установки для АЭС "Руппур" изготовит ПАО "Силовые машины" (Санкт-Петербург). По условиям договора "Силовые машины" спроектируют, изготовят и осуществят поставку двух комплектов паровых турбин мощностью по 1200 МВт, конденсаторов и отдельного вспомогательного оборудования для систем турбоустановки, а также двух комплектов турбогенераторов с оборудованием вспомогательных систем, системой возбуждения и возбудителем.

Промежуточный контроль при изготовлении топлива для энергетических ядерных реакторов. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Росатом хочет попробовать выпекать ядерное топливо в "микроволновках"
Также "Силовые машины" поставят теплообменное и насосное оборудование, трубопроводы обвязки и необходимую арматуру. Кроме того, энергомашиностроительная компания осуществит шеф-надзор за монтажными и пуско-наладочными работами на площадке АЭС по всему поставленному оборудованию. Завершение поставок оборудования для блока №1 "АЭС Руппур" запланировано на 2020 год, для блока №2 — на 2021 год.

На АЭС "Руппур" будет применена и российская автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП). Изготовить и поставить комплекс оборудования АСУ ТП для первого и второго энергоблоков будущей атомной станции планируется в 2019–2021 годах. После этого будут выполнены монтаж и наладка оборудования. Эти работы выполнит АО "Русатом — Автоматизированные системы управления" (РАСУ, также входит в "Росатом").

Комментировать
Ядерные технологии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена