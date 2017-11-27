Ростехнадзор разрешил продлить эксплуатацию второго блока Калининской АЭС

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Калининская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на продление срока эксплуатации энергоблока № 2 на 21 год, до конца 2038 года, сообщило управление информации и общественных связей атомной станции.

"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Калининской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2 до 30 ноября 2038 года. Срок действия новой лицензии — 21 год", — говорится в сообщении.

Продление срока эксплуатации действующих атомных энергоблоков — общемировая практика. Как отмечают специалисты, выполнение отраслевой программы в этой области позволит российским атомным станциям выйти на уровень лучших мировых показателей по выработке электроэнергии, повысить экономическую эффективность АЭС.

Инвестиционный проект продления срока эксплуатации блока № 2 Калининской АЭС был выполнен в соответствии с государственной программой РФ "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" и "Программой продления срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС концерна "Росэнергоатом" на 2013-2023 годы".

Энергоблок № 2, введенный в эксплуатацию в 1986 году, выдал в энергосистему страны свыше 210 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. С 2013 года на энергоблоке были проведены необходимые модернизационные работы оборудования и систем, требуемые для продления срока эксплуатации в соответствии с современными международными нормами надежности и безопасности.

Калининская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском районе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.