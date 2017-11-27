В Японии разрешили перезапуск двух реакторов АЭС "Ои"

ТОКИО, 27 ноя — РИА Новости. Японская энергетическая компания Kansai Electric Power Co. получила разрешение местных властей на перезапуск двух реакторов АЭС "Ои", работы по повторному запуску третьего и четвертого энергоблоков предполагается провести в январе и марте 2018 года.

Соответствующее разрешение, согласно обнародованному на сайте сообщению Kansai Electric Power Co., было получено от губернатора префектуры Фукуи, где расположена АЭС "Ои", Иссэя Нисикавы в понедельник.

"Мы хотели бы еще раз выразить свою благодарность, в первую очередь, губернатору префектуры Фукуи и ее жителям за понимание и поддержку", — подчеркивается в комментарии оператора АЭС.

АЭС "Ои" расположена на западе главного японского острова Хонсю. На станции находятся четыре водо-водяных ядерных реактора: первые два мощностью 1175 мегаватт и два мощностью 1180 мегаватт.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригоден для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.

После аварии были остановлены все 48 атомных реакторов на территории страны. Однако затем Япония приняла решение начать перезапуск остановленных станций с условием, что они будут соответствовать новым требованиям безопасности, утвержденным после аварии на АЭС "Фукусима-1". Полностью без атомной энергетики японская экономика прожила почти два года — с сентября 2013 года по август 2015-го. В настоящее время в Японии работают пять реаторов: на третьем и четвертом энергоблоках расположенной в префектуре Фукуи АЭС "Такахама", на первом и втором энергоблоках АЭС "Сэндай" в префектуре Кагосима и на третьем энергоблоке АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ на острове Сикоку.