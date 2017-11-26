АБУ-ДАБИ, 26 ноя — РИА Новости. Россия ведет переговоры по утилизации отработавшего ядерного топлива со строящейся эмиратской АЭС "Барака", сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на открытии межправкомиссии РФ и ОАЭ.
В конце октября генеральный директор Федерального управления по ядерному контролю Кристер Викторссон сообщал, что атомный регулятор ОАЭ рассчитывает выдать лицензию на эксплуатацию первой атомной станции в Эмиратах "Барака" в 2018 году, срок запуска станции будет зависеть от ее готовности. Викторссон отметил, что в техническом плане первый реактор эмиратской атомной станции готов на 96%.