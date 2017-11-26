Мантуров: Россия и ОАЭ могут договориться о переработке ядерного топлива

Отработанное ядерное топливо в цехе временного хранения в бассейне с биораствором на заводе РТ-1 по ОЯТ Производственного объединения Маяк. Архивное фото

Отработанное ядерное топливо в цехе временного хранения в бассейне с биораствором на заводе РТ-1 по ОЯТ Производственного объединения Маяк. Архивное фото

АБУ-ДАБИ, 26 ноя — РИА Новости. Россия ведет переговоры по утилизации отработавшего ядерного топлива со строящейся эмиратской АЭС "Барака", сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на открытии межправкомиссии РФ и ОАЭ.

"Ведутся переговоры по утилизации отработанного ядерного топлива из станции "Барака", — сказал он.

В конце октября генеральный директор Федерального управления по ядерному контролю Кристер Викторссон сообщал, что атомный регулятор ОАЭ рассчитывает выдать лицензию на эксплуатацию первой атомной станции в Эмиратах "Барака" в 2018 году, срок запуска станции будет зависеть от ее готовности. Викторссон отметил, что в техническом плане первый реактор эмиратской атомной станции готов на 96%.