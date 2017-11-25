Президент Судана рассчитывает на строительство "Росатомом" новой АЭС

СОЧИ, 25 ноя — РИА Новости. Судан рассчитывает, что госкорпорация "Росатом" в развитие российско-суданского сотрудничества по мирному атому построит в стране ряд малых плавучих атомных энергоблоков, а затем основную АЭС на 1,2 тысячи мегаватт, заявил в интервью РИА Новости президент африканской страны Омар аль-Башир, посетивший Россию.

"Мы подписали соглашение для использования атомной энергии в выработке электричества. Началом станут маленькие плавучие станции, так как они не требуют много времени, быстро (строятся — ред.), это начало. А основное соглашение — на строительство станции на 1,2 тысячи мегаватт, это большая станция", — заявил аль-Башир. Он добавил, что в город Порт-Судан должна прибыть плавучая станция на 8 мегаватт.

Президент также отметил, что страна заинтересована в развитии гидроэлектроэнергетики и хотела бы построить ГЭС с использованием плотин на реке Нил.

Как сообщалось в пятницу, в рамках визита аль-Башира в Россию министр водных ресурсов, ирригации и электроэнергетики Судана Муатаз Салим и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подписали соглашение между правительствами стран о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Департамент коммуникаций "Росатома" сообщил, что госкорпорация в будущем проработает вопрос строительства по российским технологиям в Судане АЭС и центра ядерной науки и технологий, правовую базу для этого создает подписанное в пятницу в Сочи российско-суданское соглашение.

Соглашение подписано в развитие меморандума о взаимопонимании, заключенного между "Росатомом" и министерством водных ресурсов, ирригации и электроэнергетики Судана 19 июня 2017 года в Москве на "полях" международного форума "Атомэкспо-2017".