Росатом хочет попробовать выпекать ядерное топливо в "микроволновках"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" организовала открытый конкурс на разработку энергоэффективной технологии производства ядерного топлива с использованием микроволнового излучения, следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Исследования, ранее проведенные в московском Институте геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ), показали перспективность использования микроволнового излучения при создании основ инновационной энергоэффективной технологии получения оксидного ядерного топлива.

Речь идет о том, что при воздействии микроволнового излучения на гексагидрат уранилнитрата – промежуточное вещество, образующееся в технологической цепочке производства ядерного топлива, получается порошок диоксида урана (UO2) – соединения, из которого формируются таблетки ядерного топлива, в дальнейшем собираемые в тепловыделяющие элементы. При действии излучения одновременно разрушаются избыточные азотосодержащие соединения.

Таким образом, как отмечали сами авторы этой технологии из ГЕОХИ, разработаны основы нового практически безотходного способа синтеза диоксида урана для дальнейшего изготовления оксидного ядерного топлива. Для такого способа характерны высокая скорость и значительное снижение энергетических затрат в сравнении с существующей технологией, отмечали ученые.

Сейчас речь идет о том, чтобы по заказу Росатома разработать технологию приготовления оксидного ядерного топлива, позволяющую при воздействии микроволнового излучения получать порошок UO2 из гексагидрата уранилнитрата и спекать прессованный диоксид урана в таблетки.

Для этого придется оптимизировать условия как получения UO2 из гексагидрата уранилнитрата, так и спекания топливных таблеток, а также определить их качество и соответствие нормативным требованиям, предъявляемым к ядерному топливу. Затем предстоит разработать проект исходных требований к промышленному оборудованию и программу опытных испытаний оптимизированной технологии производства ядерного топлива с использованием микроволнового излучения. Полностью работы должны быть выполнены до конца 2018 года.