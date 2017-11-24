Росатом пригласил журналистов "разобрать рутений" на "Маяке"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" пригласила журналистов и блогеров на свое предприятие "Производственное объединение "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область), чтобы развеять мифы и спекуляции вокруг ситуации с повышением уровнем радиоактивного изотопа рутения-106, обнаруженного в атмосфере европейскими и российскими системами экологического мониторинга.

"Разберем рутений на изотопы!", — призывает Росатом в своем аккаунте в Facebook.

"Вы журналист, блогер? Слышали про "рутениевые облака и дожди"? Интересно, откуда все началось? Росатом начинает тотальный ликбез и приглашает вас в поездку по местам "боевой славы" Ru-106. В рамках пресс-тура у вас есть возможность посетить производство ПО "Маяк" в закрытом городе Озерск, которое, по мнению зарубежных журналистов, и стало "колыбелью" рутения", — сообщает госкорпорация.

"Мы постараемся ответить на вопросы: что это за загадочный изотоп и существует ли он вообще? Как он может образоваться и как его обнаружить? Где та труба на "Маяке", откуда вылетает рутений? А можно понюхать и потрогать рутений?", — написано на странице Росатома.

Росатом ранее подчеркивал, что открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами по ситуации с рутением-106.

Ранее европейские службы экологического мониторинга обнаружили в воздухе следы радиоактивного изотопа рутения-106. Затем аналогичные результаты были получены и на территории России. Специалисты подчеркнули, что фиксировавшиеся в конце сентября — начале октября уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже разрешенных объемов, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды.

Рутений-106 не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли). Таким образом, его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой, поясняли эксперты.

В Росатоме заявляли, что все объекты атомной отрасли России, к которым относится и "Маяк", работали и работают в штатном режиме. Никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли не зафиксировано. Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли РФ контролировался постоянно, он находится в пределах естественных многолетних значений и соответствует природному радиационному фону. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли было подтверждено всеми необходимыми внешними и внутренними проверками.