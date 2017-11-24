Российские ученые-атомщики выяснят причины повышения уровня рутения-106

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские ученые-атомщики создают независимую комиссию для установления причины повышения уровней радиоактивного изотопа рутения-106, обнаруженного в атмосфере европейскими и российскими системами экологического мониторинга, создание комиссии будет координировать Институт безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".
С такой инициативой выступили ИБРАЭ и Российская национальная комиссия по защите от радиационного риска. В состав комиссии войдут представители российских и европейских научных организаций, надзорных органов, специалисты-атомщики, обладающие необходимой квалификацией и исследовательскими возможностями. Комиссия должна провести повторный анализ первичных данных мониторинга контроля радиационной обстановки, создать и верифицировать компьютерные модели восстанавливающие картину распространения и движения воздушных масс. В случае необходимости планируется провести дополнительные исследования и проверки.
"К настоящему моменту Институт безопасного развития атомной энергетики РАН уже выразил согласие стать координатором работы по созданию комиссии. Госкорпорация "Росатом" со своей стороны окажет все необходимое содействие работе комиссии и будет информировать общественность о результатах", — отмечается в сообщении.
Ранее европейские службы экологического мониторинга обнаружили в воздухе следы радиоактивного изотопа рутения-106. Затем аналогичные результаты были получены и на территории России. Специалисты подчеркнули, что фиксировавшиеся в конце сентября – начале октября уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже разрешенных объемов, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды.
Ранее в Росатоме заявили, что все объекты атомной отрасли России, включая энергоблоки АЭС, а также предприятия ядерного оружейного комплекса работали и работают в штатном режиме. Никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли не зафиксировано. Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли РФ контролировался постоянно, он находится в пределах естественных многолетних значений и соответствует природному радиационному фону. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли было подтверждено всеми необходимыми внешними и внутренними проверками.