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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Госдуме пояснили важность принятых поправок к закону о ТОР

18:3723.11.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Принятый в четверг Госдумой закон, облегчающий создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), одновременно являющихся моногородами, станет толчком к росту экономики нового технологического уклада в этих городах, считает член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Москвин.

Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Важность этого решения совершенно очевидна. Этими поправками мы устранили коллизии, которые не позволяли большому количеству ЗАТО, прежде всего закрытым "атомным" городам, полноценно пользоваться инструментарием, который давал действующий закон "О территориях опережающего социально-экономического развития". Это, безусловно, толчок к росту экономики нового технологического уклада именно на территориях, которые больше всего к этому адаптированы", — пояснил Москвин РИА Новости.

По его словам, российские ЗАТО "обладают колоссальным кадровым и технологическим потенциалом, возможностью диверсифицировать свое производство" и поэтому территории закрытых образований – это одни из ключевых "точек роста" для инновационной экономики России.

"Поэтому они крайне нуждаются в том, чтобы использовать именно этот закон о территориях опережающего развития", — добавил Москвин.

Существовавшая правовая коллизия

Музей ядерного оружия в Сарове. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Золотов
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Сейчас законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ", с одной стороны, предусмотрена возможность начиная с 2016 года создавать ТОР на территориях ЗАТО в рамках общего режима, предусматривающего такие же преференции, как для ТОР на Дальнем Востоке. С другой стороны, начиная с 2017 года, законом предусмотрена возможность в соответствии с особым порядком создавать ТОР на территориях моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, и моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией.

Однако правовое регулирование создания и условий функционирования ТОР по общему режиму и особому порядку существенно отличается, в том числе в части установления срока функционирования ТОР, порядка их создания, количества преференций. В частности, резиденты ТОР, осуществляющие деятельность по общему режиму, имеют больше преимуществ, в том числе могут применять процедуру свободной таможенной зоны.

Флаг на здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В связи с этим принятым в четверг законом однозначно определяется, что особый порядок создания ТОР не будет распространяться на ЗАТО, включенные в перечень моногородов. Это позволит создавать территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО с учетом общего порядка создания ТОР.

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) — административно-территориальное образование, имеющее органы местного самоуправления, в границах которого расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан.

Плавучий атомный энергоблок Академик Ломоносов на Балтийском заводе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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У Росатома есть десять ЗАТО — это города Саров (Нижегородская область), Озерск, Снежинск, Трехгорный (все — Челябинская область), Железногорск, Зеленогорск (оба — Красноярский край), Северск (Томская область), Лесной и Новоуральск (Свердловская область), Заречный (Пензенская область).

Сейчас с принятием поправок к основному закону о ТОР дан "зеленый свет" на создание ТОРов в этих семи ЗАТО-моногородах Росатома (Снежинск, Озерск, Железногорск, Северск, Заречный, Зеленогорск, Трехгорный). В них в общей сложности планируется создать свыше 10 тысяч новых рабочих мест.

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