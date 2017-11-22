Утилизацию российской "атомной" плавбазы "Лепсе" завершат в 2019 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Работы по утилизации российской плавучей технической базы "Лепсе", обслуживавшей отечественный атомный ледокольный флот, намечено завершить в 2019 году, сообщается в пятом национальном докладе РФ о выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (РАО). Доклад был представлен в Москве на международном форуме "АтомЭко-2017".

"Лепсе" — судно технологического обслуживания отечественного атомного ледокольного флота. В 1963-1981 годах плавбаза обеспечивала перезарядку ядерного топлива реакторов атомных ледоколов "Ленин", "Арктика" и "Сибирь". С 1981 года "Лепсе" использовалась только для хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В 1988 году базу вывели из эксплуатации.

В хранилище отработавшего ядерного топлива на плавтехбазе размещены более 600 отработавших тепловыделяющих сборок, часть из которых была повреждена, причем выгрузка части этих сборок из хранилища штатным способом невозможна. Утилизация базы "Лепсе" является важным проектом по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на северо-западе России. Проект выполняется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Сейчас работы идут в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года".

В 2014 году судно было поставлено на твердое основание на судоремонтном заводе "Нерпа". В 2016 году основными итогами работ по проекту стали формирование кормовой блок-упаковки судна и перемещение ее специализированным судном "Итарус" в пункт долговременного хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе Мурманской области.

Начало выгрузки ОЯТ из хранилищ "Лепсе" запланировано на вторую половину 2018 года, а к концу 2019 года планируется отправить носовую блок-упаковку в Сайда-Губу.

Организаторы "АтомЭко-2017" — госкорпорация "Росатом", Ростехнадзор, общественный совет Росатома и общественный совет при Ростехнадзоре, соорганизатор — МАГАТЭ. Мероприятие пройдет при поддержке Минприроды РФ. Генеральный информационный партнер "АтомЭко-2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").