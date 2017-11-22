Утилизацию российской "атомной" плавбазы "Лепсе" завершат в 2019 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Работы по утилизации российской плавучей технической базы "Лепсе", обслуживавшей отечественный атомный ледокольный флот, намечено завершить в 2019 году, сообщается в пятом национальном докладе РФ о выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (РАО). Доклад был представлен в Москве на международном форуме "АтомЭко-2017".
"Лепсе" — судно технологического обслуживания отечественного атомного ледокольного флота. В 1963-1981 годах плавбаза обеспечивала перезарядку ядерного топлива реакторов атомных ледоколов "Ленин", "Арктика" и "Сибирь". С 1981 года "Лепсе" использовалась только для хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В 1988 году базу вывели из эксплуатации.
В 2014 году судно было поставлено на твердое основание на судоремонтном заводе "Нерпа". В 2016 году основными итогами работ по проекту стали формирование кормовой блок-упаковки судна и перемещение ее специализированным судном "Итарус" в пункт долговременного хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе Мурманской области.
Начало выгрузки ОЯТ из хранилищ "Лепсе" запланировано на вторую половину 2018 года, а к концу 2019 года планируется отправить носовую блок-упаковку в Сайда-Губу.
Организаторы "АтомЭко-2017" — госкорпорация "Росатом", Ростехнадзор, общественный совет Росатома и общественный совет при Ростехнадзоре, соорганизатор — МАГАТЭ. Мероприятие пройдет при поддержке Минприроды РФ. Генеральный информационный партнер "АтомЭко-2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").