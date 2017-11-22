Россия и Франция расширят сотрудничество в области радиоактивных отходов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия и Франция будут развивать сотрудничество в области обращения с радиоактивными отходами, соответствующее соглашение было подписано в среду в Москве на международном форуме "АтомЭко 2017".

Соглашение подписали госкорпорация "Росатом" и Национальное агентство по обращению с радиоактивными отходами Франции (ANDRA). Подписи под документом поставили директор по государственной политике в области радиоактивных отходов (РАО), отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО) Росатома Олег Крюков и директор по инновациям, развитию и международным отношениям ANDRA Патрик Ландэ.

Как отмечают специалисты, успешное развитие мировой атомной энергетики во многом будет обусловлено возможностью внедрения в практику эффективных технологий обращения с ОЯТ и РАО. Нынешнее соглашение подразумевает развитие сотрудничества в сфере внедрения национальной системы обращения с радиоактивными отходами, обмена научно-технической информацией, результатами исследований и разработок, а также информацией о правовых, социальных и этических аспектах. Стороны договорились о проведении экспертиз технических решений, а также организации семинаров и визитов групп специалистов на объекты финальной изоляции РАО в России и Франции.

Исполнителем данного соглашения с российской стороны определено ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" ("НО РАО") — предприятие Росатома, уполномоченное осуществлять деятельность по финальной изоляции РАО в Российской Федерации. Сотрудничество между "НО РАО" и ANDRA началось в 2012 году, с момента подписания меморандума о намерениях между Росатомом и ANDRA.

"Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" — единственная организация в России, уполномоченная осуществлять деятельность по окончательной изоляции (захоронению) РАО и иные виды деятельности по обращению с ними. Основная задача предприятия – обеспечение экологической безопасности России путем создания пунктов, обеспечивающих надежную изоляцию радиоактивных отходов от окружающей среды на всем протяжении их потенциальной опасности.

Организаторы "АтомЭко-2017" — госкорпорация "Росатом", Ростехнадзор, общественный совет Росатома и общественный совет при Ростехнадзоре, соорганизатор — МАГАТЭ. Мероприятие пройдет при поддержке Минприроды РФ. Генеральный информационный партнер "АтомЭко-2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").