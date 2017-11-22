ГХК полностью избавился от отработавшего топлива военных реакторов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край) полностью освободилось от отработавшего ядерного топлива функционировавших на комбинате реакторов, нарабатывавших оружейный плутоний, топливо направлено на переработку на другое предприятие Росатома "Маяк" (Озерск, Челябинская область).

Об этом сообщается в пятом национальном докладе РФ о выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (РАО). Доклад был представлен в Москве на международном форуме "АтомЭко 2017".

"В 2016 году начато выполнение комплекса мероприятий по загрузке, транспортировке и переработке высокообогащенного отработавшего ядерного топлива промышленных уран-графитовых реакторов (ДАВ-90) с площадки ФГУП "ГХК" на ФГУП "ПО "Маяк". В 2017 году эта работа завершена и ФГУП "ГХК" полностью освобожден от ОЯТ (отработавшего ядерного топлива) данного типа", — говорится в докладе.

Три мощных промышленных уран-графитовых реактора-наработчика плутония (АД, АДЭ-1 и АДЭ-2) действовали на Горно-химическом комбинате. Благодаря плутонию с ГХК, Советскому Союзу удалось переломить отставание от США по количеству ядерных боеприпасов. Комбинат выполнил задачу, для которой создавался — надежно обеспечил безопасность страны. Сейчас на ГХК идет вывод всех трех реакторов из эксплуатации. Этот проект выполняется в рамках федеральной целевой программы по ядерной и радиационной безопасности.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК — ключевое предприятие Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

Организаторы "АтомЭко 2017" — госкорпорация "Росатом", Ростехнадзор, общественный совет Росатома и общественный совет при Ростехнадзоре, соорганизатор — МАГАТЭ. Мероприятие пройдет при поддержке Минприроды РФ. Генеральный информационный партнер "АтомЭко 2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").