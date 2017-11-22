МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") выбрал стратегию ускоренного вывода из эксплуатации остановленных энергоблоков российских АЭС, до конца этого года концерном будет подготовлено технико-экономическое обоснование перехода на так называемый "немедленный демонтаж" энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС, сообщила начальник отдела управления выводом из эксплуатации АЭС Концерна Наталия Сафронова.

Выступая на международном форуме "АтомЭко 2017" в Москве, Сафронова рассказала, что концерн в качестве приоритетной определил стратегию перехода с концепции "отложенного демонтажа" атомных энергоблоков на "немедленный демонтаж". По словам Сафроновой, "на сегодняшний день "немедленный демонтаж" является наиболее эффективным и наиболее дешевым вариантом по сравнению с "отложенным демонтажем" — его стоимость на 20% меньше".

Вывод из эксплуатации по варианту "немедленный демонтаж" предусматривает период ориентировочно в четыре раза меньший (порядка 15 лет), чем вывод из эксплуатации по варианту "отложенный демонтаж", который составляет 60-70 лет, отметила Сафронова. "Таким образом, реализация концепции позволяет не только сократить стоимость работ по выводу из эксплуатации блоков АЭС, но и избежать перекладывания бремени расходов по выводу из эксплуатации на будущие поколения", — пояснила она.

Также выбранный вариант позволяет максимально использовать остаточный ресурс оборудования и конструкций остановленных блоков, снизить эксплуатационные затраты на их содержание, использовать возможности существующих комплексов по обращению с радиоактивными отходами, добавила она.

Сафронова сообщила, что до конца нынешнего года Росэнергоатом подготовит технико-экономическое обоснование перехода на "немедленный демонтаж" для ранее остановленных энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС. А до 2020 года планируется окончательно остановить энергоблоки №1 Ленинградской АЭС и №1 Билибинской АЭС.

Сегодня в России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков АЭС. Как отмечают специалисты, уникальной площадкой, где представлен полный жизненный цикл атомной станции – от строительства новых энергоблоков до вывода из эксплуатации, является Нововоронежская АЭС. В 2013 году на базе энергоблоков №1 и №2 был создан филиал Росэнергоатома "Опытно-демонстрационный инженерный центр" (ОДИЦ).

В задачи ОДИЦ входит вывод отработавших энергоблоков из эксплуатации и доведение их промышленных площадок до состояния "коричневой лужайки", при котором инфраструктура АЭС используется для других целей.

Организаторы "АтомЭко 2017" — госкорпорация "Росатом", Ростехнадзор, общественный совет "Росатома" и общественный совет при Ростехнадзоре, соорганизатор — МАГАТЭ. Мероприятие пройдет при поддержке Минприроды РФ. Генеральный информационный партнер "АтомЭко 2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").