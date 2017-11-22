СП "Атомэнергомаша" и GE подписало контракт на турбины для АЭС "Аккую"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Компания "Турбинные технологии ААЭМ" (совместное предприятие машиностроительного дивизиона Росатома АО "Атомэнергомаш" и General Electric) заключила договор с Alstom Power Systems (принадлежит американской General Electric) на изготовление основного оборудования паротурбинной установки для машинного зала четырех будущих энергоблоков АЭС "Аккую", которая будет построена в Турции с участием России, сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".

О том, что Alstom Power Systems поставит турбины для АЭС "Аккую", РИА Новости сообщило в сентябре нынешнего года.

Речь идет о поставках оборудования комплектной паротурбинной установки для машинного зала всех четырех будущих энергоблоков АЭС "Аккую". Турбинный (машинный) зал — часть здания энергоблока АЭС, где размещаются агрегаты, вырабатывающие электроэнергию (турбины и турбогенераторы), со вспомогательным оборудованием.

Alstom Power Systems изготовит паровые турбины Arabelle, которые обеспечивают повышение экономичности и надежности производства электроэнергии на АЭС, снижение совокупных расходов на строительство и эксплуатацию атомной станции, а также снятие ограничений на дальнейшее повышение единичной мощности энергоблоков. Поставка оборудования должна осуществляться ежегодно с 2021 по 2024 год исходя из графика строительства каждого энергоблока.

Как следует из конкурсной документации, начало изготовления оборудования для первой очереди АЭС "Аккую" (энергоблоки №№1 и 2) предварительно намечено на май 2018 года.

Проектная компания "Аккую Нуклеар" (заказчик строительства и владелец АЭС "Аккую") для обеспечения работ планирует привлечь заемное финансирование под гарантии и/или страховое покрытие экспортных кредитных агентств (финансирование с покрытием ЭКА), а Alstom Power Systems должна будет оказать содействие "Аккую Нуклеар" в получении такого заемного финансирования объеме не менее 85% от цены оборудования.

Также сообщалось, что на первой очереди АЭС "Аккую" планируется использовать турбогенераторы, ранее изготовленные для Балтийской АЭС (проектом этой атомной станции предусмотрено использование турбин Arabelle, в настоящее время строительство БалтАЭС в Калининградской области заморожено).

СП "Турбинные технологии ААЭМ" было создано в 2007 году для комплектации машинных залов АЭС российского дизайна. "Контракт на изготовление оборудования турбоустановки и вспомогательных систем для АЭС "Аккую" является очень важным этапом в развитии совместного предприятия, а также в укреплении долгосрочного сотрудничества между АЭМ и GE как акционеров и участников этого стратегического проекта", — отметил генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.

Ранее "Атомэнергомаш" заключил договор на комплектную поставку оборудования машинного зала для АЭС "Аккую". В перечень входят турбинные установки, трубопроводная арматура, насосное, теплообменное и другое оборудование. Также компания является комплектным поставщиком оборудования ядерной паропроизводящей установки для всех энергоблоков станции, включая реакторные установки, насосные агрегаты, системы защит, трубопроводы и другие. В реализации обоих контрактов будут задействованы все основные производственные площадки дивизиона.

В 2016 году Alstom Power Systems выиграла конкурс на поставку турбинного оборудования для АЭС "Ханхикиви-1", которую планируется построить в Финляндии с участием России.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Ранее сообщалось, что российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

В июне на международном форуме "Атомэкспо-2017" в Москве госкорпорация "Росатом" подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал "Аккую Нуклеар". Турецкий консорциум претендует на 49% в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашалась, но объявлялось, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за пределами РФ, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.