Земан заявил о желании Чехии работать с "Росатомом" на рынках третьих стран

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Чехия хотела бы сотрудничать с "Росатомом" не только в рамках развития чешских АЭС, но и на рынках третьих стран, заявил президент Чехии Милош Земан.

"Чехия — это страна, где уже долгое время существует развитая традиция атомного машиностроения", — сказал он, выступая на российско-чешском экономическом форуме.

"Было бы очень хорошо, если бы мы добились полного взаимопонимания с "Росатомом", об этом мы вчера говорили с коллегой Лихачевым (гендиректором "Росатома" — ред.), чтобы мы эту традицию реализовали и сотрудничали с "Росатомом" не только в ходе расширения чешских атомных блоков, а также сотрудничая на рынках третьих стран", — добавил Земан.

Ранее "Росатом" сообщал, что рассчитывает на активное участие фирм из Чехии в новых проектах, в первую очередь, в рамках сооружения АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, АЭС "Пакш-2" в Венгрии, а также первой в Турции АЭС "Аккую". Всего за последние несколько лет компании из Чехии стали поставщиками для 14 объектов, сооружаемых "Росатомом".

"Росатом" и Альянс чешской энергетики, который объединяет ведущие предприятия атомного машиностроения Чехии, в июне этого года подписали меморандум о взаимопонимании. Документ создает основу для реализации комплексного предложения по поставкам оборудования из Чехии на объекты "Росатома", а также для содействия в обеспечении экспортного финансирования этих поставок.