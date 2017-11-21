"Росатом" отработал методы для переработки дефектного топлива "Фукусимы"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) обладает технологиями, которые позволяют перерабатывать дефектное отработавшее ядерное топливо, и которые могут рассматриваться в качестве возможного варианта для переработки такого топлива с аварийной японской АЭС "Фукусима-1", сообщил главный инженер "Маяка" Дмитрий Колупаев.

"Разрушенное топливо, которое представляет большую проблему, мы стали перерабатывать у себя относительно недавно", — сказал Колупаев во вторник на международном форуме "АтомЭко 2017". Он напомнил, что первым проектом стал вывоз и переработка разгерметизировавшихся топливных сборок из сербского Института ядерных исследований "Винча" в 2000-х годах. Этот проект курировало МАГАТЭ.

Другим важным проектом стала переработка дефектных топливных сборок с венгерской АЭС "Пакш", отметил Колупаев. В апреле 2003 года Россия в лице министерства по атомной энергии оперативно откликнулась на просьбу руководства Венгрии оказать содействие в извлечении и последующей переработке отработавших топливных сборок на втором энергоблоке, разрушившихся в ходе промывки кассет с ядерным топливом по технологии и на оборудовании компании Framatome ANP (Франция). "Сейчас это топливо тоже уже переработано", — добавил Колупаев.

"В принципе, у "Росатома" есть все компетенции для решения проблемы топлива с "Фукусимы", которые рано или поздно японской стороне придется решать", — сказал Колупаев.

"Маяк" — первый промышленный объект отечественной атомной отрасли. Он был создан для наработки оружейного плутония, необходимого для создания советского атомного оружия. Приоритетные направления работы "Маяка" в настоящее время — переработка отработавшего ядерного топлива, производство изотопов и средств радиационного контроля, выполнение государственного оборонного заказа.

Организаторы "АтомЭко 2017" — госкорпорация "Росатом", Ростехнадзор, общественный совет "Росатома" и общественный совет при Ростехнадзоре, соорганизатор — МАГАТЭ. Мероприятие пройдет при поддержке Минприроды РФ. Генеральный информационный партнер "АтомЭко 2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").