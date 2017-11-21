Депутат: власти должны оповещать жителей регионов об изменениях в экологии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов в связи со скандалом с рутением заявил, что муниципальным властям следует дополнительно оповещать население регионов об изменениях экологической ситуации.

Ранее Росгидромет заявил, что экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября на Южном Урале, высокое загрязнение обнаружено в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный содержание рутения превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение". Тем не менее, этот уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.

Greenpeace России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда произошла утечка радиоактивного рутения. Роспотребнадзор установил, что уровень рутения в воздухе в РФ в сентябре-октябре был меньше допустимого и не представляет угрозы. Уровни содержания рутения-106, зафиксированные Росгидрометом, были на несколько порядков ниже допустимых значений.

"Оповещение должно быть не только в рамках действующего законодательства, а в таких регионах, где существуют регионально-климатические особенности, это должно быть и в дополнительной форме, на усмотрение местных властей", — заявил РИА Новости Черкасов.

По его словам, предупреждать население необходимо при любом изменении экологического фона, и региональные власти должны быть в этом заинтересованы.